Telefonunuzda 'korona' taşımayın

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) bilim kurulu tarafından korona virüsü tehdidine karşı alınması gereken dijital önlemleri açıklandı.