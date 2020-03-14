Telefonunuzda 'korona' taşımayın

Anadolu \u00dcniversitesi Sosyal Medya ve Dijital G\u00fcvenlik E\u011fitim, Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi (SOD\u0130GEM) bilim kurulu taraf\u0131ndan korona vir\u00fcs\u00fc tehdidine kar\u015f\u0131 al\u0131nmas\u0131 gereken dijital \u00f6nlemleri a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,Son y\u0131llarda her ya\u015ftan bireyin, hayat\u0131n her alan\u0131nda teknolojik cihazlar ile temas halinde olmas\u0131 bu t\u00fcr \u00f6nlemlerin \u00f6nemini artt\u0131rmakta oldu\u011funu ifade eden bilim kurulu, d\u00fcnya \u00fczerinde her bireyin bireysel veya ortak kullan\u0131ma a\u00e7\u0131k dijital ve teknolojik cihaz ile temas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bu ortamlarda gerekli \u00f6nlemlerin al\u0131nmas\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu belirtti.\r\n,SOD\u0130GEM taraf\u0131ndan vatanda\u015flara y\u00f6nelik korona vir\u00fcs\u00fcne kar\u015f\u0131 al\u0131nmas\u0131 gereken dijital \u00f6nlemler ise \u015fu \u015fekilde belirtildi: \u201cTelefon ekranlar\u0131 g\u00fcnde en az iki kere temizlenmelidir. Bilgisayar, telefon, tablet ve benzeri teknolojik cihazlar d\u00fczenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmelidir. Bireysel kulakl\u0131k, mikrofon gibi cihazlar\u0131n temizli\u011fine \u00f6zen g\u00f6sterilmeli ve ba\u015fkalar\u0131yla payla\u015f\u0131lmamal\u0131d\u0131r.\r\n,Cep telefonlar\u0131 ba\u015fkalar\u0131na verilmemeli ve verilmesi durumunda mutlaka temizli\u011fi yap\u0131lmal\u0131d\u0131r. Bankamatik, ankes\u00f6rl\u00fc telefon ve benzeri gibi ortak kullan\u0131ma a\u00e7\u0131k teknolojik cihazlar\u0131n kullan\u0131m\u0131ndan \u00f6nce ve sonra eller y\u0131kanmal\u0131 veya silinmelidir. Ofis ve i\u015f yerlerinde kullan\u0131lan masa\u00fcst\u00fc bilgisayarlar ve \u00e7evresi d\u00fczenli olarak temizlenmelidir. Okullarda kullan\u0131lan ak\u0131ll\u0131 tahtalar\u0131n d\u00fczenli olarak temizli\u011fi yap\u0131lmal\u0131 ve kontrol edilmelidir. Fare (mouse) ve klavyeleri g\u00fcnde en az iki kere hijyenik tek kullan\u0131ml\u0131k mendil ile temizlenmelidir. Herhangi bir teknolojik alet ile temas sonras\u0131nda eller a\u011f\u0131z ve burun \u00e7evresine dokundurulmamal\u0131d\u0131r.\u201d\r\n