Telefonunuzu 48 saat dolunca kapatıp açın! Çünkü...

Belki daha \u00f6nce duydunuz; belki hi\u00e7 haberiniz yok... Ak\u0131ll\u0131 telefon kullan\u0131yorsan\u0131z 48 saat i\u00e7inde telefonunuzu mutlaka kapay\u0131p a\u00e7man\u0131z gerekiyor. Bak\u0131n neden?\r\n\r\n\r\n,Ak\u0131ll\u0131 telefonunuzun, \u00f6zellikle de iPhone'unuzun son zamanlarda iyiden iyiye yava\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z yapaca\u011f\u0131n\u0131z birka\u00e7 basit ad\u0131m var.\r\n\r\n\r\n,Eski foto\u011fraflardan kurtulun. Y\u00fczlerce foto\u011fraf\u0131 telefonunuzda tutmak yerine bu foto\u011fraflar\u0131 iPhoto ile yedekleyebilir veya iCloud ile internete kaydedebilirsiniz.\r\n\r\n,B\u00f6ylece gereksiz foto\u011fraflardan kurtulmu\u015f olursunuz. Bu da foto\u011fraflar\u0131n yarataca\u011f\u0131 problemi ortadan kald\u0131racak ve telefonunuzu \u00e7ok daha h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde kullanabilecek; arad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 bulabileceksiniz.\r\n\r\n\r\n,Gereksiz uygulamalar\u0131 kald\u0131rmakla i\u015fe ba\u015flay\u0131n.\r\n\r\n\r\n,Zaman i\u00e7inde \u00f6nem verdi\u011finiz; ancak daha sonra kullanmay\u0131 dahi unuttu\u011funuz uygulamalar\u0131 tek tek kald\u0131r\u0131n ve b\u00f6ylece iPhone'unuzun haf\u0131zas\u0131nda fazlaca yer a\u00e7ma \u015fans\u0131 bulun.\r\n\r\n\r\n,Eski mesajlar\u0131 silin. Mesajlar\u0131n\u0131z\u0131n say\u0131s\u0131 artt\u0131k\u00e7a telefonunuz da ayn\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fcde yava\u015flayacakt\u0131r.\r\n\r\n,O y\u00fczden art\u0131k gereksinim duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131z mesajla\u015fmalar\u0131n\u0131zdan kurtulabilirsiniz.\r\n\r\n,iPhone'lar\u0131n web taray\u0131c\u0131s\u0131 Safari'nin belle\u011fini silerek de iPhone'lar\u0131 h\u0131zland\u0131rmak m\u00fcmk\u00fcn.\r\n\r\n,Zamanla \u015fi\u015fen taray\u0131c\u0131 belle\u011fini temizlemek i\u00e7in Ayarlar>Safari>Ge\u00e7mi\u015fi Sil yolunu izlemeniz yeterli.\r\n\r\n,Otomatik g\u00fcncelle\u015ftirmeleri kapat\u0131n.\r\n\r\n,S\u00fcrekli arkaplanda uygulama g\u00fcncelle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015fan bu \u00f6zellik de iPhone'lar\u0131 yava\u015flatt\u0131\u011f\u0131ndan Ayarlar>iTunes & Uygulama Ma\u011fazas\u0131> Otomatik G\u00fcncellemeler b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki butonu pasifize edin.\r\n\r\n,Otomatik G\u00fcncelle\u015ftirmeler \u00f6zelli\u011finde oldu\u011fu gibi Otomatik \u0130ndirme \u00f6zelli\u011finin de kapal\u0131 olmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,Zira iPad'e y\u00fckledi\u011finiz iPhone uyumlu bir uygulaman\u0131n otomatik olarak iPhone'a y\u00fcklenmesi s\u00f6z konusu ki, gereksiz yere iPhone'lar\u0131n yava\u015flatabilir.\r\n\r\n,O nedenle Ayarlar>WiFi>A\u011fa Ba\u011flan\u0131rken Sor b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden bu \u00f6zelli\u011fi kapal\u0131 tutmal\u0131s\u0131n\u0131z.\r\n,WiFi a\u00e7\u0131k oldu\u011fu s\u00fcrece WiFi'a da ba\u011fl\u0131 de\u011filseniz telefonunuz s\u00fcrekli ba\u011flanabilece\u011fi bir WiFi arayacak; bu da hem \u015farj\u0131n\u0131z\u0131n daha h\u0131zl\u0131 t\u00fckenmesine neden olacak, hem de telefonunuzu yok yere me\u015fgul edecek.\r\n,O an kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z uygulamalar\u0131 Home butonuna \u00e7ift t\u0131klayarak tek tek kapat\u0131n.\r\n\r\n,iPhone'unuzu en az\u0131ndan 2 veya 3 g\u00fcnde bir kapat\u0131p yeniden a\u00e7\u0131n.\r\n,En son g\u00fcncelle\u015ftirmeleri mutlaka indirin, takip edin.\r\n,Eski s\u00fcr\u00fcme g\u00f6re uygulamalar g\u00fcncellendik\u00e7e daha fazla optimize edildi\u011finden daha h\u0131zl\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131rlar.\r\n,Battery Doctor gibi uygulamalar kullan\u0131n; b\u00f6ylece hem \u015farj\u0131n\u0131z\u0131 daha etkin kullanarak telefonunuzun \u015farj \u00f6mr\u00fcn\u00fc art\u0131rabilirsiniz, hem de manuel olarak yapmak zorunda kalaca\u011f\u0131n\u0131z pek \u00e7ok i\u015flemi \u00fcstlenerek telefonun belle\u011findeki art\u0131klar\u0131 temizleyebilirsiniz.\r\n,,B\u00f6ylece gereksiz yere arka planda \u00e7al\u0131\u015fan uygulamalar telefonunuzu yava\u015flatmam\u0131\u015f olur.