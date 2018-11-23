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Türkiye Gazetesi

Telefonunuzu 48 saat dolunca kapatıp açın! Çünkü...

Telefonunuzu 48 saat dolunca kapatıp açın! Çünkü...
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Belki daha önce duydunuz; belki hiç haberiniz yok... Akıllı telefon kullanıyorsanız 48 saat içinde telefonunuzu mutlaka kapayıp açmanız gerekiyor. Bakın neden?

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