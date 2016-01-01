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15 Temmuz Destanı
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SPOR
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Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI ANLATIM İZLE
YAŞAM
-
Asansör boşluğuna düşen genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı
DÜNYA
-
Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
YAŞAM
-
TEM Otoyolu kar nedeniyle trafiğe kapandı
YAŞAM
-
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı
DÜNYA
-
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 405 bini geçti
YAŞAM
-
İzmir açıklarında tekneden denize düşen balıkçının cesedi bulundu
YAŞAM
-
16 araç çarpıştı: 8 yaralı
DÜNYA
-
İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor
YAŞAM
-
Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
DÜNYA
-
İsrail gazetesi: Suudi Arabistan'daki 2021 Dakar Rallisi'ne 9 İsrailli katıldı
DÜNYA
-
Yap-boz gibi... Bitişik haldeki kafatası kemikleri kesilip tekrar birleştirildi
YAŞAM
-
Ağabeyini av tüfeğiyle vurup öldüren zanlı tutuklandı
EKONOMİ
-
Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor
SAĞLIK
-
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil
YAŞAM
-
Vatandaşlar kısıtlamayı unuttu, kara koştu
DÜNYA
-
Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor
YAŞAM
-
Sivaslı Kore gazisi vefat etti
YAŞAM
-
Köylere ulaşım kapandı, vatandaşlar elektriksiz kaldı
EĞİTİM
-
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
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TEM Otoyolu kar nedeniyle trafiğe kapandı
Haber az önce geldi, TEM Otoyolu kar nedeniyle trafiğe kapandı
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