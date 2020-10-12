Temizlik işlerinde çalışıyordu, 5 yılda kendi işinin patronu oldu

Giri\u015fimci kad\u0131n, \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc sosyal medya hesab\u0131ndan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n\u0130lk sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 10 avokadoyla yapan Mecek'in sosyal medya sayfas\u0131, k\u0131sa s\u00fcrede ilgi g\u00f6rd\u00fc.,Aile ekonomisine katk\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in temizlik ve bah\u00e7e i\u015flerinde \u00e7al\u0131\u015fan 5 \u00e7ocuk sahibi ilkokul mezunu 37 ya\u015f\u0131ndaki Ay\u015fe Mecek, yakla\u015f\u0131k be\u015f y\u0131l \u00f6nce ye\u011feninin \u00f6nerisiyle bir d\u00f6n\u00fcm bah\u00e7esinde avokado yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131.,Temizlik i\u015flerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu, \u015fimdi kendi i\u015finin patronu! Ay\u015fe Mecek, \u00e7evresindeki kad\u0131nlara istihdam olana\u011f\u0131 sunan i\u015f insan\u0131 oldu. \u0130\u015fte detaylar...,\u00dcr\u00fcnlerini T\u00fcrkiye'deki bir\u00e7ok kente g\u00f6ndermeye ba\u015flayan giri\u015fimci kad\u0131n, ge\u00e7en s\u00fcrede avokado bah\u00e7esini 50 d\u00f6n\u00fcme \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\nMecek, 5 y\u0131l\u0131n sonunda y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 250 bin avokado sat\u0131\u015f\u0131 yapan ve \u00e7evresindeki kad\u0131nlara istihdam olana\u011f\u0131 sunan i\u015f insan\u0131 oldu.,Giri\u015fimci Mecek, sat\u0131\u015f i\u00e7in harekete ge\u00e7ti\u011finde avokadolar\u0131n\u0131n bu kadar fazla ilgi g\u00f6rece\u011fini tahmin etmedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130lk g\u00fcnlerden itibaren \u00e7ok g\u00fczel mesajlar almaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Mecek, mesajlara ye\u011feninin yard\u0131mlar\u0131yla cevap verdi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\nSipari\u015flerin gelmeye ba\u015flamas\u0131yla market ve bakkallardan koli toplad\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Mecek, avokadolar\u0131 kargoyla adreslere g\u00f6nderdi\u011fini ifade etti.,Mecek, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 Hira'n\u0131n o d\u00f6nem yeni do\u011fdu\u011funu belirterek, "K\u0131z\u0131m\u0131 kuca\u011f\u0131ma al\u0131p, dolmu\u015fla bah\u00e7eye gidiyor, avokadolar\u0131 topluyordum. Avokadolar\u0131 bebek arabas\u0131na koyup eve getiriyordum. \u00c7ocuklar okuldan geldikten sonra yemeklerini yediriyor, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 uyutup, avokadolar\u0131 kolilere yerle\u015ftiriyor, kargoya g\u00f6t\u00fcr\u00fcyordum." dedi.,Zamanla haftada 50-70 kargo yapmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Mecek, ikinci senesinde taleplere yeti\u015femedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nMecek, dolmu\u015fla bah\u00e7eye gitti\u011finde zaman kayb\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in birikimiyle ara\u00e7 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatarak, \u015f\u00f6yle devam etti:,"Sat\u0131\u015flar daha g\u00fczel oldu. Bir s\u00fcre sonra 'Avokadocu Ay\u015fe' ismiyle markam\u0131 tescil ettirdim. K\u00fc\u00e7\u00fck bir at\u00f6lye yapt\u0131rd\u0131m. Mahalledeki insanlara istihdam sa\u011flad\u0131m. Bana yard\u0131m ediyorlar. Beraber paket yap\u0131p, bah\u00e7eye gidiyor, topluyoruz. Bir\u00e7ok kad\u0131na da \u00f6rnek oldu\u011fumu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. At\u00f6lyeyi daha \u00e7ok kad\u0131nla \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in b\u00fcy\u00fctmek istiyorum. Bazen 12 ki\u015fi oluyoruz ama bunun s\u00fcrekli olmas\u0131n\u0131 istiyorum. Kargocular bile ilk ba\u015flarda ta\u015f\u0131mak istemeseler de \u015fimdi 'Sizin \u00fcr\u00fcnlerinizi ta\u015f\u0131mak istiyoruz.' diyorlar." (AA)