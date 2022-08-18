Tendürek'te Mehmetçiğin zafer pozu! Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek

, Yurdun bir\u00e7ok noktas\u0131nda \u00f6zellikle Do\u011fu Anadolu b\u00f6lgesinde operasyonlarla vatanda\u015flar\u0131n g\u00fcvenli\u011fi sa\u011flan\u0131yor ve b\u00f6ylece b\u00f6lge ter\u00f6rden ar\u0131nd\u0131r\u0131l\u0131yor.,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin y\u0131llard\u0131r dondurucu so\u011fu\u011fa, kavurucu s\u0131ca\u011fa ra\u011fmen y\u00fcr\u00fctt\u00fckleri ter\u00f6rle m\u00fccadele sayesinde g\u00fcvenli\u011fin sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 Tend\u00fcrek Da\u011f\u0131`n\u0131n zirvesine T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 dikildi.\r\n\r\n,Ter\u00f6r sald\u0131r\u0131lar\u0131 nedeniyle y\u0131llard\u0131r sakl\u0131 kalan zirvedeki krater g\u00f6l\u00fc ile di\u011fer do\u011fal g\u00fczelliklerin turizme kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fmalar ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrk askeri kar, k\u0131\u015f, so\u011fuk ve s\u0131cak demeden b\u00f6lgede \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 7\/24 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Ar\u0131nd\u0131r\u0131lan b\u00f6lgelerden biride Van ve A\u011fr\u0131 s\u0131n\u0131rlar\u0131nda yer alan Tend\u00fcrek Da\u011f\u0131 oldu.,T\u00fcrkiye'nin ter\u00f6rle m\u00fccadelesi h\u0131z kesmeden devam ediyor.