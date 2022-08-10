Tereyağında, yumurtada, maydanozda bolca var: Kemikleri çelik gibi yapıyor, ağrı ve krampları azaltıyor

Kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı mühim. Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan bu vitamin, vücutta çok farklı işlevler için kullanılıyor. Eksikliğine ise sık rastlanıyor ve özellikle yaşlı bireylerde görülüyor. Tereyağı, yumurta, maydanoz, yağlı balıklar gibi besinler ise D vitamininin en önemli kaynağı. Peki, D vitamini içeren diğer besinler neler? İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Birkan İlhan, D vitamini eksikliğinin önemini ve D vitamini kaynaklarını anlattı.