Terminatör böcekler iş başında! Mücadele başladı

Mu\u011fla Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 i\u015fletmelerde \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131nda kurumaya neden olmayan, fakat a\u011fa\u00e7lar\u0131n geli\u015fimini engelleyen \u00e7am kese b\u00f6cekleri ile m\u00fccadele amac\u0131yla geli\u015ftirilen 'terminat\u00f6r b\u00f6cekler' (calosoma sycophanta) do\u011faya b\u0131rak\u0131l\u0131yor.,Bu kapsamda haz\u0131rlanan 70 adet tel kafes \u00e7am kese b\u00f6ce\u011finin yo\u011fun olarak g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ormanl\u0131k alanlara b\u0131rak\u0131ld\u0131. Ayr\u0131ca uygun noktalara yine biyolojik m\u00fccadele y\u00f6ntemlerinden olan 10 adet havuz-adac\u0131k yap\u0131ld\u0131. \u00c7am kese b\u00f6ce\u011fi t\u0131rt\u0131llar\u0131yla beslenen ku\u015f t\u00fcrleri i\u00e7in 100 adet ku\u015f yuvas\u0131 a\u011fa\u00e7lara as\u0131ld\u0131.,Mu\u011fla Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcr\u00fc Faruk Tuna Y\u00fcksek, orman zararl\u0131lar\u0131yla m\u00fccadele kapsam\u0131nda \u00e7am kese b\u00f6ce\u011fiyle do\u011faya uygun biyolojik y\u00f6ntemlerle m\u00fccadele ettiklerini s\u00f6yledi. ,\u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcr\u00fc Y\u00fcksek, \u201cOrmanlar\u0131m\u0131z\u0131n s\u00fcreklili\u011fini tehdit eden biyolojik fakt\u00f6rlerin ba\u015f\u0131nda b\u00f6cek zararl\u0131lar\u0131 gelmektedir. Bu b\u00f6cek zararl\u0131lar\u0131 i\u00e7inde \u00e7am kese b\u00f6ce\u011fi \u00f6nemli bir yer i\u015fgal eder. A\u011fa\u00e7lar\u0131n kurumas\u0131na neden olmasa da geli\u015fimini olumsuz etkiler\u201d dedi. (\u0130HA),\u0130lkbahar d\u00f6neminde \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n geli\u015fimini engelleyen \u00e7am kese b\u00f6ce\u011fine kar\u015f\u0131 biyolojik m\u00fccadele ba\u015flad\u0131.