Termometreler eksi 33’ü gösterdi, her şey buz kesti

So\u011fuk havan\u0131n etkisiyle kentte ara\u00e7lar, kap\u0131 kilitleri, \u015fad\u0131rvanlar ve otob\u00fcs duraklar\u0131 buz kesti. B\u00f6lgede en d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131cakl\u0131k ise Erzurum\u2019un Tekman il\u00e7esinde eksi 33 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc,Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesinde Sibirya so\u011fuklar\u0131 etkili oluyor. B\u00f6lge genelinde her ge\u00e7en g\u00fcn d\u00fc\u015fen hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 hayat\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkiliyor. ,Erzurum\u2019da gece saatlerinde hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 24 dereceyi g\u00f6r\u00fcrken, kentte her \u015fey buz kesti. ,B\u00f6lge genelinde d\u00fcn gece hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda olmak \u00fczere A\u011fr\u0131\u2019da 32, Kars\u2019ta 27, Erzurum\u2019da 24, Ardahan\u2019da 16, Bayburt\u2019ta 16, I\u011fd\u0131r\u2019da 8 ve Erzincan\u2019da 7 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\r\n,.,\u00c7at\u0131larda ise dev buz sark\u0131tlar\u0131 olu\u015ftu.,Sabah ara\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ramayan vatanda\u015flar uzun u\u011fra\u015flar verirken, ara\u00e7 camlar\u0131, \u015fad\u0131rvanlar ve kap\u0131 kilitleri buzla kapland\u0131.