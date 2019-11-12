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Türkiye Gazetesi

Terör mağduru aileler evlerine kavuştu

Terör mağduru aileler evlerine kavuştu
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Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 78 günde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda ilçedeki birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Evleri yıkılan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlandı. Esenyurt Mahallesi’nde evleri yıkılan vatandaşlara TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan konutların anahtar teslimi yapıldı.

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