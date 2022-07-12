Teşkilat’ta şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul diziye veda etti

Bu bilgiyi kendisinin vermek istedi\u011fini ancak haberlerin h\u0131zl\u0131ca yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00fcnl\u00fc oyuncu \u201cVeda mesajlar\u0131m\u0131z\u0131n zaman\u0131 kayd\u0131\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Dizide Serdar karakterine hayat veren \u00c7a\u011flar Ertu\u011frul, yeni sezon \u00f6ncesi sevilen yap\u0131mdan ayr\u0131ld\u0131. ,Dizinin sevilen karakteri Serdar\u2019\u0131 \u00fcstlenen \u00c7a\u011flar Ertu\u011frul\u2019un diziye veda etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Ertu\u011frul\u2019un diziden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 yap\u0131mc\u0131lar sosyal medyadan yapt\u0131klar\u0131 payla\u015f\u0131mla do\u011frulad\u0131.,TRT 1 ekranlar\u0131n\u0131n fenomen dizisi Te\u015fkilat\u2019ta beklenmedik bir veda ya\u015fand\u0131. ,\u00dcNL\u00dc OYUNCU \u00c7EKT\u0130\u011e\u0130 V\u0130DEOYLA A\u00c7IKLADI - Diziden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki haberlerin g\u00fcndem olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00c7a\u011flar Ertu\u011frul sosyal medya hesab\u0131ndan bir video \u00e7ekerek hayranlar\u0131na seslendi. ,Y\u00f6netmenli\u011fini Ya\u011f\u0131z Alp Akayd\u0131n\u2019\u0131n \u00fcstlendi\u011fi, oyuncu kadrosunda \u00c7a\u011flar Ertu\u011frul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Ey\u00fcbo\u011flu, Ezgi \u015eenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Alt\u0131nkaya gibi isimlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 \u2018Te\u015fkilat\u2019 ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda sezon finali yapt\u0131. ,\u201cSEVG\u0130L\u0130 \u00c7A\u011eLAR ERTU\u011eRUL\u2019A TE\u015eEKK\u00dcRLER\u0130M\u0130Z\u0130 SUNARIZ\u201d - \r\nDizinin yap\u0131m \u015firketi sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 do\u011frulad\u0131. Twitter'dan a\u00e7\u0131klama yapan Tims&B Prod\u00fcksiyon, \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\u201cTe\u015fkilat dizimizin ba\u015frol\u00fcn\u00fc \u00fcstlenen sevgili oyuncumuz \u00c7a\u011flar Ertu\u011frul'un canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Serdar karakterinin hikayesi planland\u0131\u011f\u0131 gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermi\u015ftir. \u0130ki sezon boyunca \u2018Te\u015fkilat\u2019\u0131n reytinglerin zirvesinde yer almas\u0131nda b\u00fcy\u00fck katk\u0131s\u0131 bulunan sevgili \u00c7a\u011flar Ertu\u011frul\u2019a te\u015fekk\u00fcrlerimizi sunar\u0131z. Te\u015fkilat\u2019\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131 planland\u0131\u011f\u0131 \u015fekilde devam etmektedir.\u201d\r\n