TFF'den flaş hamle! Muriç'ten sonra o kural değişiyor mu?

T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu'nun Vedat Muri\u00e7\u2019in g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc sar\u0131 kartla ba\u015flayan tart\u0131\u015fmalar\u0131 bitirmek i\u00e7in \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc buldu\u011fu iddia edildi! \u0130\u015fte o geli\u015fme...,Fenerbah\u00e7eli Vedat Muri\u00e7'in S\u00fcper Lig'de Gaziantep FK ma\u00e7\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ikinci sar\u0131 kart ve sonras\u0131nda oyundan at\u0131lmas\u0131yla ilgili ba\u015flayan tart\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor. \u00d6zellikle futbol kamuoyunda yap\u0131lan 'Vedat cezas\u0131n\u0131 kupa ma\u00e7\u0131nda \u00e7ekmek i\u00e7in bilin\u00e7li olarak kart g\u00f6rd\u00fc' yorumlar\u0131 sonras\u0131 d\u00fc\u011fmeye basan TFF, 46. Madde'de de\u011fi\u015fikli\u011fe gidiyor.,TFF'den fla\u015f hamle! Muri\u00e7'ten sonra o kural de\u011fi\u015fiyor mu?,Talimatlara ayk\u0131r\u0131 ba\u015fl\u0131kl\u0131 46. madde ne diyor? Futbol ile ilgili mevzuat h\u00fck\u00fcmlerini, TFF d\u00fczenlemelerini, futbol oyun kurallar\u0131n\u0131 ihlal eden ki\u015fi veya kul\u00fcpler, bu hususta ayr\u0131 ceza h\u00fckm\u00fc bulunmad\u0131\u011f\u0131 takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezalar\u0131 ile cezaland\u0131r\u0131l\u0131r.,Buna g\u00f6re yeni sezonda kupa ma\u00e7\u0131nda g\u00f6r\u00fclen kartlar hem lig hem kupada ge\u00e7erli olacak. Ama lig ma\u00e7lar\u0131nda g\u00f6r\u00fclen kartlar sadece ligi kapsayacak. Yeni de\u011fi\u015fikli\u011fin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde TFF taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyor. (Sabah)