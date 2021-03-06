Timsahın karnı kesildi, içinden çocuk cesedi çıkarıldı

Endonezya\u2019n\u0131n Do\u011fu Kalimantan b\u00f6lgesinde 8 ya\u015f\u0131ndaki Dimas Mulkan Saputra, babas\u0131yla birlikte nehir kenar\u0131nda bal\u0131k avl\u0131yordu. ,Aniden dev bir timsah kendisini yakalad\u0131 ve nehre do\u011fru \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. ,Babas\u0131 Subliansyah timsah\u0131n pe\u015finden gitti ve yumruklayarak o\u011flunu kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,8 metre uzunlu\u011fundaki timsah, \u00e7i\u011fnemeden tek seferde \u00e7ocu\u011fu yuttu ve dalarak nehirde kayboldu. B\u00f6lgede geni\u015f \u00e7apl\u0131 aramalar yap\u0131ld\u0131 ve timsah ertesi g\u00fcn bulundu. ,Kurtarma ekipleri timsah\u0131n karn\u0131n\u0131 yard\u0131 ve \u00e7ocu\u011fun cans\u0131z bedenini \u00e7\u0131kard\u0131., G\u00f6revliler, \u00e7ocu\u011fun t\u00fcm organlar\u0131n\u0131n tam oldu\u011funu ifade ettiler. Ac\u0131l\u0131 baba, en az\u0131ndan \u00e7ocu\u011funun bir mezar\u0131 olaca\u011f\u0131 i\u00e7in teselli buldu.