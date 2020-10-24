Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Boğazından çıktı

Yap\u0131lan kontrollerde, \u015foke eden bir \u015fey fark eden doktorlar \u00e7ocu\u011fun bo\u011faz\u0131nda canl\u0131 bir solucan tespit etti. ,Yap\u0131lan operasyonla Tao'nun bo\u011faz\u0131ndaki solucan \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131rken, \u00e7ocu\u011fun sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu ifade edildi,Canl\u0131 solucan\u0131n bir y\u0131ldan fazla \u00e7ocu\u011fun midesinde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve solunum problemleri ile s\u00fcrekli bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131na neden oldu\u011funu belirtti. ,Bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131 ve nefes darl\u0131\u011f\u0131 \u015fik\u00e2yeti ile hastaneye ba\u015fvuran \u00e7ocuk T\u0131p d\u00fcnyas\u0131n\u0131 hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.,.,Yunan eyaletinde ya\u015fayan 5 ya\u015f\u0131ndaki Xiao Tao, nefes darl\u0131\u011f\u0131 ve bo\u011faz ka\u015f\u0131nt\u0131s\u0131 \u015fik\u00e2yetiyle gitti\u011fi hastanede yap\u0131lan kontrollerin ard\u0131ndan ameliyata al\u0131nd\u0131.