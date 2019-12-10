Tırmandıkları zirvede, gördüklerine inanamadılar

Etkinli\u011fe 60 da\u011fc\u0131 kat\u0131l\u0131rken havan\u0131n so\u011fuk ve da\u011f y\u00fczeyinin karl\u0131 olmas\u0131 t\u0131rman\u0131c\u0131lar\u0131 bir hayli zorlad\u0131.,Nadir olarak g\u00f6r\u00fclen bu b\u00fcy\u00fcleyici manzaray\u0131 ka\u00e7\u0131rmak istemeyen da\u011fc\u0131lar foto\u011fraf \u00e7ekilmek i\u00e7in adeta birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131.,T\u00fcrkiye Da\u011fc\u0131l\u0131k Federasyonu Sivas \u0130l Temsilcili\u011fi, federasyonun y\u0131ll\u0131k planl\u0131 faaliyetleri kapsam\u0131nda 2552 rak\u0131ml\u0131 Y\u0131ld\u0131z Da\u011f\u2019\u0131 zirve t\u0131rman\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,Da\u011fc\u0131lar, yakla\u015f\u0131k 4,5 saat s\u00fcren t\u0131rman\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc.,Zirvede da\u011fc\u0131lar\u0131 adeta bulut denizi kar\u015f\u0131lad\u0131.,Sivas\u2019ta bir grup da\u011fc\u0131 t\u0131rmand\u0131klar\u0131 da\u011f\u0131n zirvesinde adeta yery\u00fcz\u00fcn\u00fc kaplayan bulut denizini g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zlerine inanamad\u0131.,60 ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u0131rman\u0131\u015fta zirveye sadece 17 da\u011fc\u0131 ula\u015fabildi.