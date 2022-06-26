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Türkiye Gazetesi

Togg CEO'su Karakaş'tan ipucu: Yerli otomobilden önce 'dijital bir ürün' hizmete sunulacak

Togg CEO'su Karakaş'tan ipucu: Yerli otomobilden önce 'dijital bir ürün' hizmete sunulacak

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, hazırlıkları son sürat devam eden yerli otomobille ilgili merak edilenleri cevapladı. Gemlik tesislerinin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim aracın bu yılın son çeyreğinde banttan ineceğini bildiren Karakaş, "Ardından pazara çıkmak için gerekli teknik şartların yerine getirilmesi (homologasyon) süreci başlayacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreği sonunda da yollara çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

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