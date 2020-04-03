Tohum mirası salgın hastalıklara karşı böyle korunuyor

Atadan yadigar tohumlar\u0131n bir araya getirildi\u011fi gen bankas\u0131nda 23 bini yerel olmak \u00fczere 60 bin t\u00fcr ve yakla\u015f\u0131k 120 bin tohum bulunuyor. \u00c7imlenme testi yap\u0131lan tohumlara \u00f6zel vakumlama y\u00f6ntemi uygulan\u0131yor. Eksi 18 derece so\u011fukta muhafaza edilen tohumlar, vakumlanan paketlerde 10 y\u0131l boyunca canl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 koruyabiliyor. T\u00fcrlerin sadece tohumlar\u0131 saklanm\u0131yor, merkezde ayn\u0131 zamanda bitkilerin herbaryum, DNA ve doku \u00f6rnekleri de korunuyor. Herhangi bir salg\u0131n hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 \u00f6nlemlerin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 gen bankas\u0131nda hijyen kurallar\u0131 da en \u00fcst seviyede tutuluyor. ,Tohum Gen Bankas\u0131'n\u0131n i\u015fleyi\u015fine ili\u015fkin bilgiler veren T\u00fcrkiye Tohum Gen Bankas\u0131 B\u00f6l\u00fcm Ba\u015fkan\u0131 Dr. K\u00fcr\u015fat \u00d6zbek, "2010 y\u0131l\u0131nda a\u00e7\u0131ld\u0131 merkezimiz. T\u00fcrkiye\u2019deki biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fin tespit edilmesi, toplanmas\u0131 korunmas\u0131, karekterizasyonu, muhafazas\u0131 ve ara\u015ft\u0131rma gruplar\u0131na da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131 i\u015flemleri yap\u0131l\u0131yor merkezimizde. Elimizde 60 bin civar\u0131nda \u00f6rne\u011fimiz var. 23 bin tanesi yerel \u00e7e\u015fit. Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za di\u011fer ara\u015ft\u0131rma projelerinden gelen enstit\u00fclerden toplanan tohumlar var. ,Bunun yan\u0131 s\u0131ra Tohum Gen Bankas\u0131'na \u00e7ok say\u0131da g\u00f6n\u00fcll\u00fc insan tohum ba\u011f\u0131\u015fl\u0131yor. Birileri geliyor \u2019B\u00f6yle bir tohum bulduk. Dedemizin dedesi taraf\u0131ndan \u00fcretiliyormu\u015f\u2019 diyorlar. Tohumlar\u0131 al\u0131p kendi tohum prosed\u00fcr\u00fcm\u00fcze ekliyoruz. Haymana\u2019da bir enstit\u00fcm\u00fcz var, orada \u00fcretiliyor. \u00dcretildikten sonra uluslararas\u0131 standartlarda Tohum Gen Bankas\u0131'nda muhafaza ediliyor. Burada sadece tohumlar raflarda muhafaza alt\u0131nda de\u011fil. Taraf\u0131m\u0131za ait projeler y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc" dedi.,Salg\u0131nla birlikte g\u0131daya eri\u015fim d\u00fcnyada temel bir konu haline gelirken, T\u00fcrkiye\u2019nin binlerce y\u0131ll\u0131k tohum miras\u0131n\u0131n muhafaza edildi\u011fi Tohum Gen Bankas\u0131'nda tohumlar \u00f6zenle gelece\u011fe ta\u015f\u0131n\u0131yor.\r\n,Ulusal DNA Barkotlama Projesi kapsam\u0131nda Barkot T\u00fcrk ad\u0131nda veri taban\u0131 kurularak yerel kaynaklar\u0131n molek\u00fcler d\u00fczeyde karakterize edilip T\u00fcrkiye ad\u0131na kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden \u00d6zbek, "\u00dclkemizde bu sistem kurulana kadar genetik kaynaklar\u0131n kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131, molek\u00fcler tan\u0131mlama bilgileri ile beraber kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bir sistem yoktu. ,Kaynak: \u0130Ha,Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131, yerel \u00e7e\u015fitler ba\u015fta olmak \u00fczere genetik kaynaklar\u0131n toplanmas\u0131, muhafazas\u0131 ve \u00e7e\u015fitlendirmesine d\u00f6n\u00fck bir\u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet tarihinin en b\u00fcy\u00fck yerli tohum seferberli\u011fine start vermi\u015fti. T\u00fcrkiye\u2019nin binlerce y\u0131ll\u0131k ata tohumlar\u0131n\u0131n muhafaza edildi\u011fi Tohum Gen Bankas\u0131\u2019nda titiz bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor, Do\u011fadaki genetik kayna\u011f\u0131 muhafaza eder bunun ne oldu\u011funu anlayabilirseniz buna y\u00f6nelik \u00e7e\u015fit geli\u015ftirirsiniz. Her an do\u011fada bir salg\u0131n hastal\u0131k \u00e7\u0131kabilir, bu hayvanlar, bitkiler i\u00e7in, insanlar i\u00e7in de \u00e7\u0131kabilir. \u00d6nemli olan o dayan\u0131kl\u0131l\u0131k genini i\u00e7eren canl\u0131y\u0131 buldu\u011fun zaman o hastal\u0131\u011fa y\u00f6nelik \u00e7\u00f6z\u00fcmler geli\u015ftirebilirsiniz. \u00d6rnek tek tip olursa gelen bir hastal\u0131ktan t\u00fcm \u00fcr\u00fcn\u00fc kaybedebilirsiniz. Farkl\u0131 \u00f6zelliklere sahip \u00e7e\u015fitlili\u011fe sahipseniz kurakl\u0131k ve salg\u0131nlarda daha az etkilenirsiniz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00f6rt bir yan\u0131ndan ata tohumu topland\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden \u00d6zbek, "Ata tohumlar\u0131n\u0131n \u00f6zelli\u011fi farkl\u0131 t\u00fcrlerden olu\u015fmas\u0131, tek d\u00fcze, tek tip yap\u0131 yok i\u00e7erisinde. Birbirinden farkl\u0131 \u00f6rnekler var. Y\u0131llard\u0131r ayn\u0131 co\u011frafyada ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu genler hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 dayan\u0131kl\u0131l\u0131k geni geli\u015ftiriyor. B\u00fcy\u00fck salg\u0131n insanlar \u00fczerinde etki g\u00f6steriyor. Ama zaman\u0131nda bitki t\u00fcrlerini yok eden hastal\u0131klar da oldu. Bunlar i\u00e7in en en \u00f6nemli k\u0131s\u0131m bitki genetik kaynaklar\u0131., Eksi 18 derecede \u00fcst d\u00fczey g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda saklanan tohumlar, d\u00fcnyada bir ilk olan ulusal DNA Barkotlama Projesi ile T\u00fcrkiye ad\u0131na kay\u0131t alt\u0131na da al\u0131n\u0131yor.,Biz bu proje ile ve bunun kapsam\u0131nda