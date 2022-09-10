Tohumunu yurt dışından getirdi... Şimdi taleplere yetişemiyor

Bu sene ekti\u011fi tohumlar\u0131n hasad\u0131n\u0131 yap\u0131p, d\u00fckkan\u0131nda sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapan Serdar \u00c7elik, gelen taleple \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc. Siyah nohut yemeklerini deneyip seven vatanda\u015flar\u0131n tekrar tekrar almaya geldiklerini belirten \u00c7elik, bu sene hasad\u0131 yap\u0131lan \u00fcr\u00fcn\u00fcn 500 kilodan fazla sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. \r\n,Kaynak: \u0130HA,Peki siyah nohutun beyaz nohuttan fark\u0131 ne? ,Protein de\u011feri y\u00fcksek ve di\u011fer besin maddeleri T\u00fcrkiye'de yeti\u015fen beyaz nohutlara g\u00f6re daha y\u00fcksek olan siyah nohutun vatanda\u015flar taraf\u0131ndan tad\u0131 \u00e7ok be\u011fenildi. Artan talep sebebiyle gelecek y\u0131l daha fazla nohut ekmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnen \u00c7elik, siyah nohutun kilosunu ise 40 liradan sat\u0131yor.,Siyah nohut tohumlar\u0131n\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131ndan getirdi\u011fini ifade eden Serdar \u00c7elik, "Ben uzun y\u0131llard\u0131r aktar olarak hizmet veriyorum. D\u00fckkan\u0131mda \u00e7e\u015fitli bakliyat \u00fcr\u00fcnleri de satmaktay\u0131m. Ayr\u0131ca satt\u0131\u011f\u0131m \u00fcr\u00fcnleri \u00e7o\u011funu \u00fcretimini yap\u0131yorum. Siyah nohutu ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l ektik, \u00fcr\u00fcnleri satmaya ba\u015flad\u0131k. Vatanda\u015flar \u00e7ok be\u011fendi, siyah nohutun lezzeti \u00e7ok g\u00fczel. Yiyen bir daha gelip al\u0131yor. Kilosunu 40 liradan sat\u0131yorum, gelecek y\u0131l daha fazla ekece\u011fim" dedi.\r\n,Tam bir \u015fifa deposu olan siyah nohutun faydalar\u0131 saymakla bitmiyor. Bursa'da aktar d\u00fckkan\u0131 bulunan bir giri\u015fimci de, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l yurt d\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc siyah nohut tohumlar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye'ye getirip ekti. ,Yeti\u015ftirilmesi kolay olan ve \u00fclkemizde kara nohut olara bilinen siyah nohut beyaz nohuta g\u00f6re daha fazla mineral ve vitamin bar\u0131nd\u0131r\u0131r, E vitamini bak\u0131m\u0131ndan da zengindir.,Yurt d\u0131\u015f\u0131ndan getirdi\u011fi tohumu eken giri\u015fimci, ald\u0131\u011f\u0131 hasatla taleplere yeti\u015femez hale geldi. G\u00f6renlerin \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc o tohumlardan, sofralar\u0131n vazge\u00e7ilmezi nohutun siyah\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.