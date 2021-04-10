Tokat'ta üretiliyor, talep yağıyor! Almanya, Fransa ve Hollanda sıraya girdi

\u0130l\u00e7ede ya\u015fayan T\u00fcrkmen aileler taraf\u0131ndan 7 ay \u00f6nce kurulan tekstil at\u00f6lyesinde \u00fcretilen \u00fcr\u00fcnler, T\u00fcrkiye'nin pek \u00e7ok iline g\u00f6nderiliyor.\r\n\r\n,Tekstil at\u00f6lyesi ortaklar\u0131ndan Vahap \u00d6zmen, AA muhabirine, il\u00e7ede 110 T\u00fcrkmen ailenin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Kendisinin de 15 y\u0131ld\u0131r tekstil sekt\u00f6r\u00fcnde oldu\u011funu aktaran \u00d6zmen, "Tekstil i\u015finde T\u00fcrkmenler olarak tecr\u00fcbeliyiz. Bu nedenle il\u00e7e merkezinde bir tekstil at\u00f6lyesi kurma fikrimiz oldu. Kaymakaml\u0131k ve Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n deste\u011fiyle at\u00f6lyemizi kurduk." dedi.\r\n\r\n,At\u00f6lyelerinde \u00e7o\u011funlu\u011fu kad\u0131n 30 ki\u015finin \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan \u00d6zmen, resmi ve \u00f6zel kurumlar\u0131n g\u00fcvenlik g\u00f6revlilerinin k\u0131yafetlerini diktiklerini dile getirdi. Danimarka'dan 1 milyon hediyelik bez torba sipari\u015fi ald\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan \u00d6zmen, "Onun \u00fcretimine ba\u015flad\u0131k. \u0130n\u015fallah ileride 10 milyona \u00e7\u0131kacak. Fransa'dan da 500 bin sipari\u015f ald\u0131k. Almanya, Fransa ve Hollanda ile de g\u00f6r\u00fc\u015fmemiz var. Haftal\u0131k 30 bin bez torba \u00fcretiyoruz. Danimarka'dan al\u0131nan sipari\u015f in\u015fallah il\u00e7emiz ekonomisine 500 bin liral\u0131k katk\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f olacak." dedi.\r\n\r\n,\u00d6zmen, sipari\u015flerin ard\u0131ndan kapasitelerini art\u0131rmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret ederek kendilerine her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fi veren Ye\u015filyurt Belediye Ba\u015fkan\u0131 Muhsin Y\u0131lmaz'a te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n\r\n,Belediye Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131lmaz da b\u00f6lgelerinde bu i\u015fi yapacak yeti\u015fmi\u015f insan bulundu\u011funa dikkati \u00e7ekerek "T\u00fcrkmen karde\u015flerimiz uzun y\u0131llard\u0131r bu sekt\u00f6rde ama evlerde, kendi imkanlar\u0131 ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlard\u0131. Biz de her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fi sa\u011flayarak evlerden de\u011fil de b\u00fcy\u00fck at\u00f6lyeler kurarak \u015firketle\u015fme ad\u0131m\u0131n\u0131n at\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ettik. Arkada\u015flar\u0131m\u0131za g\u00fcven verdik. Buras\u0131 30 karde\u015fimize ekmek kap\u0131s\u0131 oldu. \u0130\u015flerini severek yap\u0131yorlar. \u015eu anda da Avrupa \u00fclkelerine bez torbalar yap\u0131l\u0131yor." diye konu\u015ftu.