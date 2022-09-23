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Türkiye Gazetesi

TOKİ evleri nasıl olacak? Projede 2+1 ve 3+1 örnek daireler görücüye çıktı

TOKİ evleri nasıl olacak? Projede 2+1 ve 3+1 örnek daireler görücüye çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim'e ilgi sürüyor. Ekim ayının sonuna kadar sürecek olan başvurularda sayı 4 milyon civarında. Proje ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Bursa gibi büyük iller de dahil olmak üzere ilk etapta 250 bin konut teslim edilecek. Bu süreçte sosyal konut başvuru şartları ve sosyal konutlara kimler başvurabilir gibi soruların yanı sıra 'TOKİ evleri nasıl olacak?' ve 'Sosyal konut projesinde daireler nasıl olacak?' sorularının da cevabı merak ediliyor.

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