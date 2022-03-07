TOKİ’nin indirim kampanyası başlıyor! İşte detaylar

\u0130ndirim uygulamas\u0131 kapsam\u0131na al\u0131nan projelerdeki konut, i\u015f yeri ve arsa al\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n ba\u015fvuru tarihi itibar\u0131yla TOK\u0130\u2019ye \u00f6demekle y\u00fck\u00fcml\u00fc olduklar\u0131 aidat, taksit ve geriye d\u00f6n\u00fck herhangi bir borcunun bulunmamas\u0131 gerekiyor.,Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve i\u015f yeri al\u0131c\u0131lar\u0131 Gayrimenkul Sat\u0131\u015f S\u00f6zle\u015fmesini imzalam\u0131\u015f olduklar\u0131 arac\u0131 bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.\r\n\r\n,Kampanyadan geri \u00f6deme taksitleri 2021 y\u0131l\u0131 Haziran ay\u0131n\u0131n 30\u2019uncu g\u00fcn\u00fcne kadar ba\u015flam\u0131\u015f olan arsa al\u0131c\u0131lar\u0131 faydalanabilecek. \u00d6demelerini T.C. Ziraat Bankas\u0131na yapan al\u0131c\u0131lar do\u011frudan bankaya ba\u015fvuruda bulunabilecek ve bor\u00e7lar\u0131n\u0131 kapatabilecektir.\r\n\r\n,Kampanyadan TOK\u0130 taraf\u0131ndan sat\u0131\u015flar\u0131 2020 y\u0131l\u0131 sonuna kadar ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f ve geri \u00f6deme taksitleri en ge\u00e7 2020 y\u0131l\u0131 sonu itibar\u0131yla ba\u015flam\u0131\u015f olan konut ve i\u015f yeri al\u0131c\u0131lar\u0131 yararlanabiliyor. Ayr\u0131ca kalan taksit say\u0131s\u0131 12 ve daha az olan konut, i\u015f yeri ve arsa al\u0131c\u0131lar\u0131 indirim kampanyas\u0131ndan faydalanamayacak.\r\n\r\n,Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve i\u015f yeri al\u0131c\u0131lar\u0131 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri aras\u0131ndan ilgili bankaya ba\u015fvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yap\u0131lacak bor\u00e7 kapatmalar\u0131nda s\u00f6z konusu indirim oran\u0131ndan yararlan\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmayacak.\r\n\r\n,Milyonlarca ki\u015fini bekledi\u011fi kampanya i\u00e7in tarih verildi. TOK\u0130\u2019nin indirim kampanyas\u0131 ba\u015flayacak. ,\u00d6demelerini T. Vak\u0131flar Bankas\u0131na yapan arsa al\u0131c\u0131lar\u0131 ise kapatmaya esas bor\u00e7 bakiyelerini \u0130dareden \u00f6\u011frenebilecekler. Ayr\u0131ca 14 Nisan\u2019dan sonra yap\u0131lacak bor\u00e7 kapatmalar\u0131nda s\u00f6z konusu indirim oran\u0131ndan yararlan\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmayacak.\r\n\r\n,TOK\u0130, bu y\u0131l borcunu pe\u015fin \u00f6deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve i\u015f yeri al\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in y\u00fczde 22 oran\u0131nda indirim yapacak. 22 Mart tarihinde ba\u015flayacak kampanyada ayr\u0131ca arsa al\u0131c\u0131lar\u0131na ise y\u00fczde 10 oran\u0131nda indirim uygulanacak.\r\n\r\n,Vatanda\u015flardan gelen yo\u011fun talep nedeni ile geri \u00f6demeleri devam eden arsa sat\u0131\u015flar\u0131 i\u00e7in de y\u00fczde indirim yap\u0131lacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatanda\u015flar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri aras\u0131nda ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yapabilecek. Borcunu pe\u015fin \u00f6deyip tapusunu hemen almak isteyen arsa al\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in y\u00fczde 10 oran\u0131nda indirim yap\u0131lacak.,Y\u00fczde 22 indirim kampanyas\u0131ndan b\u00fct\u00fcn bor\u00e7 bakiyesini kapatamayacak vatanda\u015flar da yararlanabilecek. Borcun tamam\u0131n\u0131 kapatamayacak vatanda\u015flar bor\u00e7 bakiyesinin y\u00fczde 25\u2019inden az olmamak \u015fart\u0131yla yapt\u0131klar\u0131 pe\u015fin \u00f6demelerde y\u00fczde 22 indirim kampanyas\u0131ndan yararlanabilecek.