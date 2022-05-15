"Tokyo'da gezilmesi gereken ilk 10 yer" listesinde de yerlerini ald\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Alas, "Tokyo'daki M\u00fcsl\u00fcmanlar i\u00e7in ortak bulu\u015fma noktas\u0131 olan Tokyo Camisi ve Diyanet T\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi, Japonlar aras\u0131nda da ortak bir bulu\u015fma noktas\u0131 olma yolunda emin ad\u0131mlarla ilerliyor" ifadelerini kulland\u0131.,Camiyi sosyal medyadan duydu\u011funu ve foto\u011fraf \u00e7ekinmek \u00fczere geldi\u011fini kaydeden Yuki Arazawa ise, "Instagram'da camide payla\u015f\u0131lan foto\u011fraflar\u0131n \u00fcnl\u00fc hale geldi\u011fini ve buran\u0131n pop\u00fcler bir nokta oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcnce bug\u00fcn ilk kez gelmek istedim" diye konu\u015ftu.\r\nCamiyi otantik mimarisi nedeniyle ziyaret etti\u011fini belirten Eri Wakayama da, "Mimari ve camide bulunan geleneksel desenler olduk\u00e7a ilgi \u00e7ekici ve fotojenik. Ayr\u0131ca buradaki T\u00fcrk marketinde sat\u0131lan meyve sular\u0131n\u0131 sevmem de ziyaretimin bir nedeni" dedi.,Japonya'daki Tokyo Camisi, dev metropoldeki M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n ard\u0131ndan Japonlar\u0131n da ilgi oda\u011f\u0131 oldu.,Japonya'n\u0131n ba\u015fkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Camisi, otantik mimarisi ve sosyal medyada payla\u015f\u0131lan foto\u011fraflar\u0131n da etkisiyle, M\u00fcsl\u00fcman toplumun ard\u0131ndan Japonlar\u0131n da ilgi oda\u011f\u0131 haline geldi.T\u00fcrk dizilerini izleyen ya da T\u00fcrk-\u0130slam k\u00fclt\u00fcr\u00fcne ilgi duyan Japonlar\u0131n, dokusunu Osmanl\u0131 mimarisine benzetti\u011fi cami, k\u0131sa s\u00fcrede dev metropol\u00fcn u\u011frak noktalar\u0131ndan biri oldu. Bir\u00e7ok Japon, camiye gelerek avlusunda ve i\u00e7inde foto\u011fraf \u00e7ekinirken, baz\u0131 Japonlar da kendilerine ayr\u0131lan b\u00f6l\u00fcmde k\u0131l\u0131nan ikindi namaz\u0131n\u0131 izleyerek \u0130slam dinini tan\u0131maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Tokyo Camisi ve Diyanet T\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi Ba\u015fkan\u0131 Muhammed Ra\u015fit Alas, i\u00e7inde k\u00fclt\u00fcr merkezini de bar\u0131nd\u0131ran caminin T\u00fcrk k\u00fclt\u00fcr ve medeniyetinin izlerini ta\u015f\u0131mas\u0131 ve nadir eserlere ev sahipli\u011fi yapmas\u0131 nedeniyle Japonlar\u0131n ilgi oda\u011f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6ylerken, "Biz de yo\u011fun ilgiyi g\u00f6rerek her Cumartesi-Pazar ve resmi tatillerde Japon ziyaret\u00e7ilere y\u00f6nelik Tokyo Camisi \u00f6zel turlar\u0131 d\u00fczenliyoruz. Bu turlar\u0131n da katk\u0131s\u0131yla ayl\u0131k ortalama 10 bin Japon, camiyi ziyaret ediyor. Bir\u00e7ok Japon internet sitesinde, 'T\u00fcrkiye'ye gitmeden g\u00f6r\u00fclmesi gereken T\u00fcrkiye' olarak ismimiz \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor" \u015feklinde konu\u015ftu.