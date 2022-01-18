Tonga'da yaşanan felaket havadan görüntülendi

B\u00fcy\u00fck Okyanus\u2019ta yer alan ada \u00fclkesi Tonga\u2019da ya\u015fanan patlaman\u0131n ard\u0131ndan b\u00f6lgede ileti\u015fim sorunu ya\u015fan\u0131yor. Ya\u015fanan felaketin ard\u0131ndan telefon ve internet ileti\u015fiminin kesildi\u011fi adaya Yeni Zelanda ve Avustralya h\u00fck\u00fcmetleri hasar tespitini ve ileti\u015fim kurmak i\u00e7in ke\u015fif u\u00e7aklar\u0131 g\u00f6nderdi.,Ayr\u0131ca, Avustralya ve Yeni Zelanda, Tonga'ya 1 milyon dolarl\u0131k ilk yard\u0131m s\u00f6z\u00fc verdi. Yeni Zelanda, su ve di\u011fer yard\u0131m malzemeleri ta\u015f\u0131yan iki donanma gemisi g\u00f6nderdi.,.,Tonga\u2019da hafta sonu ger\u00e7ekle\u015fen yanarda\u011f patlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tsunami felaketi ya\u015fand\u0131. Havadan \u00e7ekilen foto\u011fraflar, Tonga'n\u0131n tsunami ve volkanik patlama nedeniyle a\u011f\u0131r tahribata u\u011frad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Havadan \u00e7ekilen foto\u011fraflarda adan\u0131n k\u00fcl tabakas\u0131yla kapland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Volkanik patlama ve Tsunami nedeniyle felaket ya\u015fayan b\u00f6lgede binalar hasar g\u00f6rd\u00fc.\r\nYeni Zelanda Savunma G\u00fcc\u00fc taraf\u0131ndan, Tonga h\u00fck\u00fcmeti i\u00e7in haz\u0131rlanan raporda, Atata adas\u0131nda \u201c\u00e7ok say\u0131da binan\u0131n eksik oldu\u011fu\u201d ve kalan yap\u0131lar\u0131n muhtemelen tsunamiden zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc belirtilirken, \u00e7ok say\u0131da a\u011fac\u0131n k\u00f6k\u00fcnden s\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc aktar\u0131ld\u0131.\r\n,Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Yeni Zelanda d\u0131\u015fi\u015fleri ve ticaret bakanl\u0131\u011f\u0131, Tonga'da felakette biri \u0130ngiliz vatanda\u015f\u0131 olan iki onaylanm\u0131\u015f \u00f6l\u00fcm oldu\u011funu s\u00f6yledi.