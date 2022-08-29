Tonlarca rezerv bulundu! Bir ilde daha altın heyecanı

A\u011fr\u0131'n\u0131n Diyadin il\u00e7esinde alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f rezervinin bulundu\u011fu alanda y\u00fcr\u00fct\u00fclen sondaj ve in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n,AK Parti A\u011fr\u0131 Milletvekili Ekrem \u00c7elebi, Diyadin Kaymakam\u0131 ve Belediye Ba\u015fkan Vekili Mustafa Karali ile Mollakara k\u00f6y\u00fcndeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 inceledi.\r\n\r\nMilletvekili \u00c7elebi, AA muhabirine, AK Parti h\u00fck\u00fcmetleri d\u00f6neminde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n talimatlar\u0131yla b\u00f6lgeye \u00e7ok b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131m yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u00c7elebi, ayn\u0131 b\u00f6lgede 50 derecelik jeotermal su kayna\u011f\u0131n\u0131n oldu\u011funu belirterek, 1000 dekar alan \u00fczerinde serac\u0131l\u0131k yapmak isteyen bir \u015firketin de oldu\u011funu ve yat\u0131r\u0131mc\u0131y\u0131 desteklediklerini anlatt\u0131.\r\n\r\n,Karali, b\u00f6lgede yakla\u015f\u0131k 3 bin d\u00f6n\u00fcm\u00fc i\u00e7eren bir alt\u0131n tesisi kurulmas\u0131 \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fini s\u00f6yleyerek, "Ge\u00e7en sene cevher oran\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131karmak i\u00e7in sondaj analizleri yap\u0131ld\u0131. Bu sene de tesis alan\u0131n\u0131n kurulaca\u011f\u0131 b\u00f6lgede in\u015faat sondaj analizleri yap\u0131l\u0131yor. \u0130n\u015fallah bu \u00e7al\u0131\u015fmalar bitti\u011finde de Koza Alt\u0131n \u0130\u015fletmeleri burada temelini atarak \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayacak. Burada ilk a\u015famada 20 bin ton civar\u0131nda bir alt\u0131n rezervi oldu\u011fu \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor." diye konu\u015ftu.,Kaymakam Karali ise b\u00f6lgede 500 ki\u015finin istihdam edilebilece\u011fini aktard\u0131.\r\n\r\n,Kaynak:AA,Piyasa de\u011feri 1,2 milyar dolar olan 20 ton alt\u0131n ve 3,5 ton g\u00fcm\u00fc\u015f\u00fcn b\u00f6lgede bulundu\u011funu ifade eden \u00c7elebi, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"\u0130ki y\u0131l \u00f6nce 2 bakan\u0131m\u0131z ve grup ba\u015fkanvekilimiz ile burada temel att\u0131k. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki sene in\u015fallah bu i\u015fletmenin temelini at\u0131p ve ayn\u0131 zamanda 2023 itibar\u0131yla da burada bir tesisin a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bu hem b\u00f6lge hem de T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisine \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir katk\u0131 sa\u011flayacak. Daha \u00f6nce ter\u00f6r\u00fcn kol gezdi\u011fi b\u00f6lgede, \u015fu an da ekonomik anlamda hamdolsun \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir girdimiz var. Tesis yakla\u015f\u0131k 160 milyon dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131mla tamamlanacak. Bunlar\u0131 yer alt\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131p \u00fclke ve b\u00f6lge ekonomisine katk\u0131 vermeyi hedefliyoruz. B\u00f6lgede 37 tane sondaj\u0131n yap\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. \u015eu ana kadar 27 sondaj yap\u0131lm\u0131\u015f. Geri kalanda eyl\u00fcl\u00fcn ortas\u0131na kadar bitecek. Ondan sonraki s\u00fcre\u00e7te tesislerin temel atma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z bu b\u00f6lgede devam edecek."