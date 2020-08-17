Toplaması saatler alıyor, faydası ise saymakla bitmiyor

\u015eark\u0131\u015fla, Karamuk Bitkisini genellikle yurt d\u0131\u015f\u0131nda Rus vatanda\u015flar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek, \u201cYurt d\u0131\u015f\u0131nda \u00f6zellikle Ruslar bunu \u00e7ok kullan\u0131r. Antalya\u2019ya biz bunu g\u00f6nderiyoruz. Kad\u0131n Tuzlu\u011fu da denilen karamu\u011fu bizden s\u00fcrekli istiyorlar. Biz nas\u0131l pilavlarda ku\u015f \u00fcz\u00fcm\u00fcn\u00fc kullan\u0131yorsak Rus vatanda\u015flarda genellikle pilavlara Karamu\u011fu kullan\u0131yorlar\u2019\u2019 dedi.,Enfeksiyon gidermeden ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmeye pek \u00e7ok faydas\u0131n\u0131n oldu\u011fu bilinen karamuk bitkisinin bir a\u011fac\u0131n\u0131n hasad\u0131 7-8 saat zaman al\u0131yor.,Do\u011fada, kendili\u011finden yeti\u015fen karamuk bitkisi v\u00fccutta antikor \u00fcretti\u011fi i\u00e7in bir\u00e7ok derde deva oluyor. Kad\u0131n Tuzlu\u011fu da denilen bu bitkinin ilk ke\u015ffedildi\u011finde so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 biliniyor. Bitkinin genelde meyvesi ve k\u00f6k\u00fc kullan\u0131lsa da dikeni ve yapra\u011f\u0131 da \u015fifa kayna\u011f\u0131 oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Karamuk bitkisinin iltihap ba\u015fta olmak \u00fczere \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131, tansiyon d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc, kalbi koruma, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k kazand\u0131rma gibi pek \u00e7ok faydas\u0131n\u0131n oldu\u011fu da biliniyor. \u00d6te yandan antibakteriyel \u00f6zelli\u011fe sahip olan bu bitki antikor \u00fcretme \u00f6zelli\u011fi ile v\u00fccutta bulunan enfeksiyon ve bakterileri de yok ediyor. \u015eifa deposu olarak bilinen bitkinin meyvesi, kurutulmu\u015f \u015fekilde kilosu 60 T\u00fcrk Liras\u0131na sat\u0131l\u0131yor.,Sivas\u2019ta \u00c7ar\u015f\u0131ba\u015f\u0131 Mahallesi\u2019nde baba mesle\u011fini devam ettiren ve 30 y\u0131ld\u0131r Aktarl\u0131k yapan Emin \u015eark\u0131\u015fla, karamu\u011fun bir a\u011fac\u0131n\u0131n toplanmas\u0131n\u0131n 7-8 sat s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u201cKaramuk dikenli bir meyve oldu\u011fu i\u00e7in eldivenlerle toplan\u0131r ve toplamas\u0131 olduk\u00e7a zahmetlidir. Bir a\u011fac\u0131n toplanmas\u0131 7-8 saat s\u00fcrer. Meyveler topland\u0131ktan sonra ya\u015f ya da kuru \u015fekilde sat\u0131l\u0131r. Bunu kullanan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z vi\u015fne ho\u015faf\u0131, \u00fcz\u00fcm ho\u015faf\u0131 gibi ho\u015faf \u015feklinde kaynat\u0131p i\u00e7erler. Bunun yan\u0131nda \u00f6zel tatl\u0131larda kullan\u0131l\u0131r. \u00c7ok mayho\u015f, ek\u015fimsi bir tad\u0131 vard\u0131r. Lezzetlidir, tatl\u0131 bir ek\u015fili\u011fi vard\u0131r\u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu.,\u015eark\u0131\u015fla, bitkinin k\u00f6k k\u0131sm\u0131n\u0131n da hem sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda hem da boyamada kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cKaramu\u011fun ayriyeten bir de k\u00f6k k\u0131sm\u0131 kullan\u0131l\u0131yor. Bu k\u00f6k k\u0131sm\u0131 da bundan 100 sene 200 sene \u00f6nce Sivas\u2019ta \u00f6zellikle hal\u0131 kilim boyamalar\u0131n da kullan\u0131lm\u0131\u015f. Bizim burada \u00dcniversite \u00f6\u011frenciler iplik boyanmas\u0131nda, kilim boyanmas\u0131nda Karamu\u011fun k\u00f6k\u00fcn\u00fc bizden al\u0131yorlar. \u00c7ok g\u00fczel tatl\u0131 bir sar\u0131l\u0131\u011f\u0131 var. Art\u0131 yine k\u00f6k\u00fc kaynat\u0131larak hem parazit d\u00f6kmede hem de \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131nda kullan\u0131l\u0131yor. Karamuk meyvesinin kurutulmu\u015f halinin kilosu 60 lira. O da baya\u011f\u0131 bir gider.1 kilo su ile yakla\u015f\u0131k 15 litre suda ho\u015faf yap\u0131labilir\u2019\u2019 dedi. (\u0130HA),Aktar Emin \u015eark\u0131\u015fla, karamuk bitkisinin \u00e7ok bulunan bir bitki olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cBizim buradan gelen m\u00fc\u015fterilerimiz a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ve tansiyon d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc olarak al\u0131rlar. Son g\u00fcnlerde yine kandaki alyuvarlara iyi geldi\u011fi i\u00e7in \u00f6zellikle L\u00f6semi hastalar\u0131 al\u0131yor. Yine idrar yolu iltihab\u0131 hastal\u0131\u011f\u0131nda da kullan\u0131l\u0131yor. Sivas so\u011fuk bir memleket oldu\u011fu i\u00e7in iltihap olay\u0131 \u00f6zellikle bayan m\u00fc\u015fterilerimi de \u00e7ok oluyor. Karamuk meyvesini al\u0131p g\u00fczelce kaynat\u0131p i\u00e7iyorlar. Bu meyve \u00e7ok bulunan bir meyve de\u011fil. Belli bir miktarda \u00e7\u0131k\u0131yor. Meyve bittikten sonra da bizden a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 k\u00f6k olarak al\u0131yorlar. En az\u0131ndan bir Karamu\u011fu kullanarak, bir propolisi, bir ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc, poleni bu tarz \u015feyleri vatanda\u015flar kullan\u0131rlarsa ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n kuvvetlenece\u011fi t\u0131bbi olarak kan\u0131tlanm\u0131\u015f\u2019\u2019 diye konu\u015ftu.