Toplaması yasak, fiyatı çeyrek altınla yarışıyor!

K\u0131\u015f aylar\u0131nda i\u00e7 \u0131s\u0131t\u0131c\u0131, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini art\u0131r\u0131c\u0131 i\u00e7ecek olarak kullan\u0131l\u0131yor. Ayn\u0131 \u015fekilde yaz\u0131n da k\u0131vam artt\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcksek oranda olmas\u0131 sebebiyle dondurmada kullan\u0131l\u0131yor. Salep her t\u00fcrl\u00fc alanda, ilimiz de bile yeti\u015fim sa\u011flayabiliyor. \u0130klimsel ko\u015fullar\u0131 el verdi\u011fi s\u00fcrece her ortam da yeti\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn. Fakat salebin toplanmas\u0131 ve i\u015f\u00e7ili\u011finin y\u00fcksek oranda maliyetli olmas\u0131ndan kaynakl\u0131 bunlar her t\u00fcrl\u00fc fiyatlara yans\u0131yor. Orijinal salep tek yumru \u015feklinde toplanmas\u0131ndan kaynakl\u0131 bunun fiyatlara y\u00fcksek \u015fekilde yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu.,Orkide ailesine mensup olan ve da\u011fl\u0131k ya da \u00e7ay\u0131rl\u0131k alanlarda kendili\u011finden yeti\u015fen Salep bitkisi, bir\u00e7ok faydas\u0131 ile biliniyor. \u00d6zellikle \u00f6ks\u00fcr\u00fck, bron\u015fit ve so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 gibi g\u00f6\u011f\u00fcs hastal\u0131klar\u0131na iyi geldi\u011fi bilinen Salep bitkisi dondurma yap\u0131m\u0131nda da kullan\u0131l\u0131yor. K\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezleri aras\u0131nda olan Salep fiyat\u0131yla ise dudak u\u00e7uklat\u0131yor. Kilogram fiyat\u0131 900 T\u00fcrk liras\u0131 olan salebi sat\u0131n al\u0131p t\u00fcketmek hem sa\u011flam bir b\u00fct\u00e7e hemde cesaret istiyor. Fiyat\u0131 alt\u0131nda yar\u0131\u015fan bu \u015fifal\u0131 bitki vatanda\u015flar taraf\u0131nda gramla al\u0131n\u0131yor.,K\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi! G\u00f6\u011f\u00fcs hastal\u0131klar\u0131na iyi geldi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor, kilogram fiyat\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yor! \u0130\u015fte detaylar...,Korkmaz, salep bitkisinin tomurcuk k\u0131sm\u0131n\u0131n da ikiye b\u00f6l\u00fcnerek iki tomurcuk halinde bulundu\u011funu dile getirerek, \u201c Bilin\u00e7siz olarak toplan\u0131lan \u00e7ift tomurcu\u011fu var ve tekrardan toprak \u00fczerinde yeti\u015fmesi pek m\u00fcmk\u00fcn olmuyor. Salebin kullan\u0131m alanlar\u0131 baya\u011f\u0131 geni\u015f. K\u0131\u015f aylar\u0131nda i\u00e7 \u0131s\u0131t\u0131c\u0131, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini art\u0131r\u0131c\u0131 i\u00e7ecek olarak kullan\u0131l\u0131yor. Ayn\u0131 \u015fekilde yaz\u0131n da k\u0131vam artt\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcksek oranda olmas\u0131 sebebiyle dondurmada kullan\u0131l\u0131yor. Salep her t\u00fcrl\u00fc alanda, ilimiz de bile yeti\u015fim sa\u011flayabiliyor. \u0130klimsel ko\u015fullar\u0131 el verdi\u011fi s\u00fcrece her ortam da yeti\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn. Fakat salebin toplanmas\u0131 ve i\u015f\u00e7ili\u011finin y\u00fcksek oranda maliyetli olmas\u0131ndan kaynakl\u0131 bunlar her t\u00fcrl\u00fc fiyatlara yans\u0131yor. Orijinal salep tek yumru \u015feklinde toplanmas\u0131ndan kaynakl\u0131 bunun fiyatlara y\u00fcksek \u015fekilde yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\u2019\u2019 ifadelerini kulland\u0131.,Salebin bilin\u00e7siz \u015fekilde toplanmas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc yasaklar konuldu\u011funu s\u00f6yleyen Aktarc\u0131 Sefa Korkmaz, genelde salebin iki \u015fekilde yumrusu bulundu\u011funu ve bunun bir tanesinin toprakta b\u0131rak\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti. Korkmaz, neslinin aktar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in bunun yap\u0131lmas\u0131n\u0131 gerekti\u011fini dile getirerek, \u201c Bundan \u00f6t\u00fcr\u00fc toplan\u0131rken biraz daha i\u015fin kolayl\u0131\u011f\u0131na ka\u00e7\u0131l\u0131p iki yumrusu birden toplan\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda toprakta tekrardan yeti\u015fmesi pek m\u00fcmk\u00fcn olmayabiliyor. Bununla ilgili devletimizin yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 y\u00fcksek oranda bulunuyor. Biz de bunu gayet olumlu \u015fekilde buluyoruz.\u015euanda g\u00fcncel fiyat\u0131 900 T\u00fcrk kiras\u0131. ,Bitki t\u00fcr\u00fcn\u00fcn yok olma tehlikesi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya olmas\u0131 nedeniyle bitkiyi toplayana 73 bin TL ceza uygulan\u0131yor. Sivas\u2019ta aktarc\u0131l\u0131k yapan Sefa Korkmaz salebin t\u0131rt\u0131kl\u0131 bir bitki oldu\u011funu ve sadece tomurcuk k\u0131sm\u0131n\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, so\u011fan\u0131 ile toplanmas\u0131n\u0131n bitkinin t\u00fcr\u00fcn\u00fcn yok olmas\u0131na neden oldu\u011funu s\u00f6yledi. Korkmaz, \u201cTomurcuk k\u0131sm\u0131 da ikiye b\u00f6l\u00fcnerek iki tomurcuk halinde bulunuyor. Bilin\u00e7siz olarak toplan\u0131lan \u00e7ift tomurcu\u011fu var ve tekrardan toprak \u00fczerinde yeti\u015fmesi pek m\u00fcmk\u00fcn olmuyor. Salebin kullan\u0131m alanlar\u0131 baya\u011f\u0131 geni\u015f.,Tabi ki bunun yan \u00fcr\u00fcnleri bulunuyor. \u015eekerli salep, orta saf salep ve tam saf salep olarak fiyatlar\u0131 de\u011fi\u015febiliyor. Bizim elimizde bulunan salep tamam\u0131 ile yumru \u015feklinde bulunuyor. Yumrudan direk kendimiz k\u0131r\u0131p tekrar toz haline getiriyoruz. Dedi\u011fim gibi safl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re fiyatlar\u0131 de\u011fi\u015fim g\u00f6sterebiliyor.\u2019\u2019 dedi.,\u00d6l\u00e7ek olarak ortalama bir litre s\u00fct i\u00e7erisine bir tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131n ucu kadar koyuldu\u011funu belirte