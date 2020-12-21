Toplu para ödemesi yapılıyor! Başvuran alıyor

Binlerce ki\u015fi evlenirken bu haktan yararland\u0131. en az 9 bin liral\u0131k \u00f6deme yap\u0131l\u0131yor.,Babas\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi i\u00e7in yetim maa\u015f\u0131 alan k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131na, evlendiklerinde \u00e7eyiz paras\u0131 \u00f6deniyor. Bu para, k\u0131z \u00e7ocu\u011funun ald\u0131\u011f\u0131 yetim maa\u015f\u0131n\u0131n 24 ile \u00e7arp\u0131lmas\u0131 ile bulunuyor. ,Halen en d\u00fc\u015f\u00fck yetim ayl\u0131\u011f\u0131 375 lira. Bu tutarda ayl\u0131k alana, 9 bin lira veriliyor., \r\nEvlenecek \u00e7iftlerin yard\u0131m\u0131na \u00e7eyiz hesab\u0131 da yeti\u015fiyor. Bankada a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u00e7eyiz hesab\u0131nda 3-5 y\u0131l birikim yap\u0131p 27 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nce ilk evliliklerini yapanlara devlet katk\u0131s\u0131 veriliyor. Devlet katk\u0131s\u0131nda \u00fcst s\u0131n\u0131r bu y\u0131l 11 bin 32 lira.\r\n \r\n,Yeni y\u0131lda 12 bin 37 liraya \u00e7\u0131kacak. \u00c7iftler bu destekten ayr\u0131 ayr\u0131 yararlan\u0131p tutar\u0131 katlayabilecek. \u00d6demeyi almak i\u00e7in evlendikten sonra bankaya ba\u015fvurmak yeterli. (Takvim)