Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar

Antalya\u2019n\u0131n Akseki il\u00e7esi Ala\u00e7e\u015fme Mahallesi'nden Toros Da\u011flar\u0131ndan Ard\u0131\u00e7 a\u011fac\u0131n\u0131n meyvelerini toplayan k\u00f6yl\u00fcler bir haftada biriktirdikleri ard\u0131\u00e7 meyvelerini i\u015fliyor.,Nohut tanesinden biraz b\u00fcy\u00fck ard\u0131\u00e7 meyvelerini kendilerine \u00f6zg\u00fc makinede ezen k\u00f6yl\u00fcler sabah\u0131n erken saatlerinde kazana koyduklar\u0131 ard\u0131\u00e7lar\u0131 4-5 saat kaynatarak ya\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131yor. ,100 kilogramdan 2 litre ard\u0131\u00e7 ya\u011f\u0131 elde eden k\u00f6yl\u00fcler 10 gram\u0131n\u0131 20 TL'den sat\u0131yor.,Toros Da\u011flar\u0131nda yeti\u015fen Ard\u0131\u00e7 a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00e7ok k\u0131ymetli bir a\u011fa\u00e7 oldu\u011funu ve y\u00f6rede olduk\u00e7a bol oldu\u011funu dikkati \u00e7eken Abdullah G\u00fcven, ard\u0131\u00e7 ya\u011f\u0131 \u00e7\u0131karabilmek i\u00e7in Toros Da\u011flar\u0131n\u0131n eteklerine \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Ard\u0131\u00e7 a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n meyveleri k\u00fc\u00e7\u00fckt\u00fcr. Yaln\u0131z ba\u015f\u0131ma gidersem g\u00fcnde 15 kilogram ancak topluyorum. Ailemle gelirsem g\u00fcnde 30 kilo falan toplayabiliyorum. Haftal\u0131k 200-300 kilogram topluyorum. Bir haftal\u0131k toplad\u0131\u011f\u0131mda haftal\u0131k olarak ya\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yorum. Olduk\u00e7a zahmetlidir\u201d dedi.,Toros Da\u011flar\u0131ndan toplam\u0131\u015f oldu\u011fu ard\u0131\u00e7 meyvelerinden nas\u0131l ya\u011f elde ettiklerini anlatan G\u00fcven, \u201c\u00d6ncelikle toplam\u0131\u015f oldu\u011fum ard\u0131\u00e7 meyvelerini \u00f6ncelikle makinede ezdiriyoruz. Daha sonra kazan\u0131n i\u00e7erisine dolduruyorum. Sabah\u0131n erken saatlerinde kazan\u0131n alt\u0131n\u0131 yak\u0131yoruz. 5-6 saatten sonra ya\u011f \u00e7\u0131kmaya ba\u015fl\u0131yor. Toplam 9-10 saatte ise bu i\u015flem tamamlan\u0131yor. Y\u00fcz kilodan yakla\u015f\u0131k 2 kilo ya\u011f \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu olduk\u00e7a me\u015fakkatlidir. Ya\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019nin her yerinden istek geliyor. Bende her yerine g\u00f6nderiyorum. 10 gram\u0131n\u0131 20 liraya veriyorum" dedi.,Toroslardaki \u00e7ok say\u0131da a\u011fa\u00e7 ve bitki \u00e7e\u015fidi bulundu\u011funu anlatan G\u00fcven, \u201cArd\u0131\u00e7 ya\u011f\u0131n\u0131n da bir\u00e7ok hastal\u0131klara \u015fifa oldu\u011fu biliniyor. Alternatif t\u0131pta yayg\u0131n olarak kullan\u0131lan, etkili bitkisel ya\u011f \u00e7e\u015fidi olarak Ard\u0131\u00e7 ya\u011f\u0131 v\u00fccudun toksinlerden ar\u0131nmas\u0131nda ve iltihaplar\u0131n tedavi edilmesinde kullan\u0131l\u0131r. B\u00f6brekleri, ba\u011f\u0131rsaklar\u0131, kalp ve damar yollar\u0131n\u0131 toksinlere kar\u015f\u0131 koruyucu etkisi var. Ard\u0131\u00e7 ya\u011f\u0131 kan\u0131 temizler. Zararl\u0131 maddelerin v\u00fccuttan ve kandan at\u0131lmas\u0131nda olduk\u00e7a faydal\u0131d\u0131r. Kans\u0131zl\u0131k tedavisinde kullan\u0131l\u0131r. Kan yoluyla bula\u015fabilecek hastal\u0131klara engel olur. So\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131na ve gribe kar\u015f\u0131 faydal\u0131d\u0131r. Bu rahats\u0131zl\u0131klar s\u0131ras\u0131nda, bir bardak su i\u00e7erisine birka\u00e7 damla ard\u0131\u00e7 ya\u011f\u0131 ekleyerek i\u00e7ilebiliyor" dedi.