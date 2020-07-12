Torunları için havuz keyfini evin çatısına taşıdı

Sultanbeyli'de oturan 62 ya\u015f\u0131ndaki Murat Boyalan, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle eve kapan\u0131nca s\u0131k\u0131lan torunlar\u0131 i\u00e7in bir \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretti., Torunlar\u0131n\u0131n s\u0131cak havalarda kalabal\u0131k ortamlarda bulunmamas\u0131n\u0131 isteyen dede, evlerinin \u00e7at\u0131s\u0131na 16 tonluk yapay havuz kurdu. Ar\u0131tma sisteminin de bulundu\u011fu havuzda gerekli ila\u00e7lamalar\u0131 da yapan dede, torunlar\u0131n\u0131n s\u0131cak havalarda serinlemesini sa\u011flad\u0131. ,Torunlar\u0131n\u0131n evde s\u0131k\u0131lmalar\u0131n\u0131 engellemek i\u00e7in havuz kurdu\u011funu ifade eden Payalan, \u201cPandemi s\u00fcrecinde ailecek hepimiz evlere kapand\u0131k. \u00c7ocuklar\u0131, torunlar\u0131 evde tutmak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. , Biz b\u00fcy\u00fckler birtak\u0131m bahaneler ile d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yoruz. \u0130\u015fe gidiyoruz, al\u0131\u015fveri\u015fe gidiyoruz ama \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z hep evdeler. Bunlar\u0131n streslerini atabilmeleri i\u00e7in bir havuz kural\u0131m dedik.,Evimizin \u00e7at\u0131s\u0131 m\u00fcsait, portatif kurulabilen bir havuz kurduk. \u0130la\u00e7lamas\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz, klorluyoruz. Yosun \u00f6nleyici kullan\u0131rken ar\u0131tma sistemimiz var, g\u00fcnl\u00fck 5 saat \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz.,Terkos suyu ile doldurduk. Bir kez doldurmak yeterli, ar\u0131tma sistemi s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \u00c7ocuklar g\u00fcnl\u00fck olarak stresini at\u0131yor. Her g\u00fcn buradalar, ak\u015fam ge\u00e7 vakitlere kadar havuzun keyfini \u00e7\u0131kar\u0131yorlar. Aile b\u00fcy\u00fcklerinin girmesi yasak, sadece torunlar\u0131ma \u00f6zel bir havuz\u201d diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,\u00c7ocuklar\u0131n havuzda ge\u00e7irdi\u011fi renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ise havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.