Torunu için yaptı, şimdi siparişlere yetişemiyor

"Tamam\u0131 kay\u0131n a\u011fac\u0131ndan ve olduk\u00e7a sa\u011flam bir koltuk. 100 kiloluk insan\u0131 ta\u015f\u0131yabilir\u201d dedi.,"\u0130lk \u00f6nce torunuma yapt\u0131m. Daha sonra torunumun arkada\u015flar\u0131 da istedi. \u015eimdilerde ma\u011fazalar, evler ve k\u00fc\u00e7\u00fck ofislere sipari\u015fler al\u0131yorum.",\u0130neg\u00f6l\u2019de 50 y\u0131ld\u0131r koltuk d\u00f6\u015femecili\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Sabri Beken, \u201d\u00c7\u0131rakl\u0131k, kalfal\u0131k ve ustal\u0131k derken d\u00fckkan sahibi oldum. Yakla\u015f\u0131k bu i\u015fi 50 y\u0131ld\u0131r y\u00fcr\u00fct\u00fcyorum." ,\u0130neg\u00f6l\u2019\u00fcn en eski d\u00f6\u015feme ustalar\u0131ndan 61 ya\u015f\u0131ndaki Sabri Beken, B\u00fcy\u00fck Sanayi Tepe Sokaktaki imalathanesinde \u00fcretim yap\u0131yor.,Beken, torunu \u201dDede bana koltuk yapar m\u0131s\u0131n\u201d deyince, hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnmeden bu i\u015fe soyundu\u011funu s\u00f6yledi.,Bursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde d\u00f6\u015feme ustas\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 mini koltuklar b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor.,"Emekli olduktan sonra ne yapaca\u011f\u0131m\u0131 kara kara d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken, torunumun bu fikri ortaya atmas\u0131ndan sonra mini koltuk yapmaya ba\u015flad\u0131m."