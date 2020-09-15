Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı

Tottenhaml\u0131lar S\u00f6rloth'u duyunca \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Tottenham'da g\u00fcndem Alexander S\u00f6rloth! Teknik direkt\u00f6r Mourinho'nun S\u00f6rloth hakk\u0131ndaki s\u00f6zlerinin ard\u0131ndan sosyal medyada Londra kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn taraftarlar\u0131 ayakland\u0131.,Tottenham Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Jose Mourinho\u2019nun, Trabzonspor'un y\u0131ld\u0131z golc\u00fcs\u00fc Alexander S\u00f6rloth\u2019a ilgisini a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130ngiliz ekibinin taraftarlar\u0131 sosyal medyada tepki g\u00f6sterdi. Taraftarlar \u201cCrystal Palace ile Premier Lig\u2019de ba\u015far\u0131s\u0131z olmu\u015f bir golc\u00fc, Tottenham\u2019\u0131n ihtiyac\u0131 olan ki\u015fi de\u011fil\u201d ifadelerini kulland\u0131lar.,Tottenham'l\u0131 taraftarlar\u0131n sosyal medyada bir \u00e7ok payla\u015f\u0131mda bulundu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,NE DEM\u0130\u015eT\u0130?\r\n\r\nMourinho, Everton'a 1-0 ma\u011flup olduklar\u0131 ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda "S\u00f6rloth'u istiyor musunuz?" sorusu \u00fczerine "Oyuncu i\u00e7in konu\u015fmayaca\u011f\u0131m \u00e7\u00fcnk\u00fc Trabzonspor'a ait. Ancak e\u011fer ba\u015fkan g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fc s\u00f6ylerse, bunun do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemem." cevab\u0131n\u0131 vermi\u015fti. (Ak\u015fam)