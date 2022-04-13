Toyota, elektrikli SUV modelini tanıttı

Be\u015f yolcu kapasiteli ara\u00e7ta, kablosuz CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen 12,3 in\u00e7 dokunmatik ekrana sahip bir bilgi-e\u011flence sistemi yer al\u0131yor. Ayr\u0131ca Wi-Fi a\u011f\u0131, USB ba\u011flant\u0131 noktas\u0131 (hem Type-A hem Type-C), yerle\u015fik bir kablosuz \u015farj cihaz\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Toyota'n\u0131n Remote Connect hizmeti i\u00e7in \u00fc\u00e7 y\u0131ll\u0131k bir deneme s\u00fcr\u00fcm\u00fc de bulunuyor. ,Boyut olarak Toyota'n\u0131n pop\u00fcler RAV4'\u00fcne benzer olsa da bZ4X, daha d\u00fc\u015f\u00fck kaporta y\u00fcksekli\u011fi sayesinde aerodinamik ve s\u00fcr\u00fcc\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc art\u0131ran daha \u015f\u0131k, daha f\u00fct\u00fcristik bir tasar\u0131m bar\u0131nd\u0131r\u0131yor. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l ilk elektrikli otomobilini duyuran Toyota, bu kez de \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kmas\u0131 beklenen bZ4X isimli elektrikli SUV modelini tan\u0131tt\u0131.,Toyota bZ4X, Seviye 2 \u015farj cihaz\u0131na ba\u011fland\u0131\u011f\u0131nda arac\u0131 yakla\u015f\u0131k dokuz saat i\u00e7inde d\u00fc\u015f\u00fckten tama getirebilecek 6.6kW'l\u0131k bir adapt\u00f6rle birlikte gelecek. ,Toyota\u2019n\u0131n temel bZ4X modeli, tek \u015farjla 252 mil (405 km) menzil sa\u011flarken 42 bin dolardan sat\u0131\u015fa sunulacak. Ayr\u0131ca FWD ve X-MODE AWD s\u00fcr\u00fc\u015f se\u00e7eneklerine, daha l\u00fcks saten ve yumu\u015fak dokunu\u015flu y\u00fczeylere ve daha konforlu koltuklara sahip modeli \u00fcst modeli ise 46 bin 700 dolardan piyasaya s\u00fcr\u00fclecek.