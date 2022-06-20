Toyota Yaris Cross Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

,4 tekerden \u00e7eki\u015f sistemi (AWD) ile sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131k\u0131yor. Motor taraf\u0131nda ise 118 beygir g\u00fc\u00e7 \u00fcreten 1.5 litrelik hibrit \u00fcniteye sahip. ,Adventure donan\u0131m paketinin yan\u0131 s\u0131ra Toyota, \u2018Premiere Edition\u2019 paketini de haz\u0131rlad\u0131. Bu paket s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131lacak. ,Aradan ge\u00e7en bir y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan nihayet Yaris Cross Avrupa pazar\u0131nda boy g\u00f6stermeye ba\u015fl\u0131yor. Toyota, May\u0131s a\u00e7\u0131nda sipari\u015flere a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek Eyl\u00fcl ay\u0131nda Avrupa\u2019daki teslimatlara ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,Bu hibrit versiyonun yak\u0131t t\u00fcketimi ise 4,6 - 4,8 lt\/100 kilometre.,Bu modelin 1.5 litre benzinli motoru 125 PS maksimum g\u00fcc\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra 153 Nm maksimum tork \u00fcretme kapasitesine sahip. \r\n,Donan\u0131m seviyelerine g\u00f6re fiyatlar\u0131 \u015fu \u015fekilde;\r\n\r\nDream - 702 bin 600 TL\r\nDream X-Pack\t- 717 bin 600 TL\r\nFlame X-Pack - 743 bin 900 TL\r\nPassion X-Pack - 829 bin 300 TL,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclere g\u00f6re, Toyota Yaris Cross, Adventure (Dynamic) daha bask\u0131n \u015fekilde SUV\u2019a benzeyen donan\u0131m paketiyle s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin be\u011fenisine sunuldu. ,\u0130lk \u00f6nce bu modele ili\u015fkin ayr\u0131nt\u0131lara de\u011finelim. Otomobil devi, Yaris ismini verdi\u011fi B segment k\u00fc\u00e7\u00fck hatchback modelinin crossover versiyonu olarak kabul edilen Yaris Cross\u2019u ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l tan\u0131tt\u0131. ,Japonya merkezli otomobil devi Toyota, yeni bir modelini daha T\u00fcrkiye\u2019de sat\u0131\u015fa sundu. Toyota Yaris Cross modelinin fiyat\u0131 ve \u00f6zellikleri de a\u00e7\u0131kland\u0131. \u0130\u015fte detaylar\u2026 ,Multidrive S \u015fanz\u0131manla birlikte motorun yak\u0131t t\u00fcketimi 6,0 - 6,1 lt\/100 kilometre. ,Resmi a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 1.5 litre hibrit benzinli motor, 116 PS g\u00fc\u00e7 ve 120 Nm tork \u00fcretmekte.,Toyota, Yaris Cross modelini benzinli ve hibrit motor se\u00e7enekleriyle piyasaya s\u00fcr\u00fcyor. Otomobil ayr\u0131ca d\u00f6rt farkl\u0131 donan\u0131m opsiyonuna sahip. ,Toyota, Yaris Cross modelini \u00fclkemizde piyasaya s\u00fcrd\u00fc. Yeni sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kan modelin \u00f6zellikleri de otomobil tutkunlar\u0131 taraf\u0131ndan merak konusu. Uzun s\u00fcredir bu modelin T\u00fcrkiye\u2019ye gelmesini bekleyenler \u00f6zellikle de fiyat\u0131n\u0131 merak ediyor. ,Uzun s\u00fcreli bekleyi\u015fin ard\u0131ndan Toyota Yaris Cross\u2019tan yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler gelmeye ba\u015flad\u0131. Resmi duyuruda yer alan foto\u011fraflara g\u00f6re bu ara\u00e7 olduk\u00e7a \u00e7ekici g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Peki, \u00f6zellikleri nas\u0131l ve hangi versiyonlar\u0131 \u00fclkemizde sat\u0131lacak?