Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

Amasya K\u00fc\u00e7\u00fck Sanayi Sitesi\u2019nde oto elektrik tamirhanesi i\u015fleten Bahattin \u015eahin, anahtars\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma, merkezi kilit, otomatik cam, geri g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00e7e\u015fitli sistemlerle donat\u0131p t\u00fcm par\u00e7alar\u0131n\u0131 elden ge\u00e7irdi. \r\n\r\n,20 y\u0131ld\u0131r kulland\u0131\u011f\u0131 klasik arac\u0131na bir otomobil fiyat\u0131 kadar masraf yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatarak tamirhane yerine daha g\u00fczel bir ortamda sergilenmesini istedi\u011fi i\u00e7in 100 bin liraya sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.,\u00dcnl\u00fc komedyen Cem Y\u0131lmaz\u2019\u0131n da menajerinin kendilerini aray\u0131p bir projede kullanmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri otomobil hakk\u0131nda bilgi edindi\u011fini de belirten 61 ya\u015f\u0131ndaki \u015eahin:,\u201cMerzifon\u2019daki Murat 124\u2019\u00fc gelip g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc. Buyursun gelsin benim arabam\u0131 da g\u00f6rs\u00fcn\u201d\r\n\r\n,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fmalarda da dikkat \u00e7eken otomobilinin kullan\u0131m\u0131na \u00e7ok \u00f6zen g\u00f6steren \u015eahin, \u201cOtomobilime yaz\u0131n biniyorum." ,"K\u0131\u015f\u0131n da havalar so\u011fumaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda i\u00e7erip alarak \u00e7ad\u0131r\u0131n\u0131 \u00e7ekip nisana, may\u0131sa kadar dinlendiriyorum\u201d diye konu\u015ftu.,Amasya\u2019da ya\u015fayan oto elektrik ustas\u0131 Bahattin \u015eahin, adeta toz kondurmay\u0131p g\u00f6z\u00fc gibi bakt\u0131\u011f\u0131 1975 model "Murat 124" otomobilini 100 bin liraya sat\u0131yor.