Trabzon'da pistten çıkan uçak, pide salonuna dönüştürülüyor

Trabzon Havaliman\u0131'nda 13 Ocak 2018'de pistten \u00e7\u0131kmas\u0131 sonucu hizmet d\u0131\u015f\u0131 kalan u\u00e7a\u011f\u0131n ak\u0131beti belli oldu.,Sancak Mahallesi'nde bir \u00e7ay bah\u00e7esine konumlanacak olan u\u00e7a\u011f\u0131n alan\u0131ndaki d\u00fczenleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k 4 ayd\u0131r devam etti\u011fini belirten B\u0131y\u0131k, "\u00c7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131. \u0130stanbul'dan gelen bir ekip, u\u00e7a\u011f\u0131, kullan\u0131laca\u011f\u0131 yeni alana ta\u015f\u0131d\u0131. Herhangi bir aksilik olmazsa 3 ay i\u00e7erisinde u\u00e7ak, d\u00fczenlemesi yap\u0131larak i\u015fletme sahiplerine teslim edilecek" dedi.,B\u0131y\u0131k, hem hafta sonu hem de sabah saatleri olmas\u0131 nedeniyle u\u00e7a\u011f\u0131n ta\u015f\u0131nmas\u0131nda herhangi bir sorun ya\u015famad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, "Trabzon-Rize kara yolu 1,5 saat trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131. Alternatif olarak Yomra il\u00e7esinden bir s\u00fcre trafik sa\u011fland\u0131. U\u00e7a\u011f\u0131n ta\u015f\u0131nmas\u0131 bile ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na bir maliyet" diye konu\u015ftu.,U\u00e7ak restoran\u0131n, 2022 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk aylar\u0131nda hizmete girmesinin planland\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken B\u0131y\u0131k, \u015funlar\u0131 kaydetti:,"U\u00e7ak, 4 bin metrekarelik bir alanda vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n hizmetine a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f olacak. Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar taraf\u0131ndan pide salonu olarak d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor ancak a\u00e7\u0131ld\u0131ktan sonra talebe g\u00f6re restoran olarak da hizmet verebilir. U\u00e7a\u011f\u0131n 2,5 y\u0131ld\u0131r belediyenin cebinden herhangi bir kaynak \u00e7\u0131kmadan milletin kullan\u0131m\u0131na kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok m\u00fccadele verdik. Burada yat\u0131r\u0131mc\u0131lar da \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir y\u00fck\u00fcn alt\u0131na girdiler, biz de s\u00fcreci yak\u0131ndan takip ediyoruz. Trabzon'umuza ve Yomra'm\u0131za hay\u0131rl\u0131 olsun.",Ankara-Trabzon seferini ger\u00e7ekle\u015ftiren yolcu u\u00e7a\u011f\u0131, 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havaliman\u0131'na ini\u015f yapt\u0131ktan sonra pistten \u00e7\u0131km\u0131\u015f, denize metreler kala durabilen u\u00e7aktaki 162 yolcu ve 6 m\u00fcrettebat g\u00fcvenli \u015fekilde tahliye edilmi\u015fti.,Kazan\u0131n ard\u0131ndan 29 Eyl\u00fcl 2018'de Trabzon Havaliman\u0131'ndan vin\u00e7 yard\u0131m\u0131yla Yomra il\u00e7esine g\u00f6t\u00fcr\u00fclen u\u00e7ak, bu tarihten itibaren park edildi\u011fi alanda bekliyordu. (AA),Yomra Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa B\u0131y\u0131k, T\u00fcrkiye'de say\u0131l\u0131 bulunan u\u00e7ak restoranlar\u0131n\u0131n bir yenisinin Trabzon'a kazand\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek u\u00e7a\u011f\u0131n Yomra il\u00e7esinde pide salonu olarak hizmet verece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.