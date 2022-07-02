Trabzonspor'da değişim rüzgarı... Abdullah Avcı yeni bir takım inşa edecek

Son şampiyon Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzon'da 27 Haziran'da başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını dün yapan Karadeniz ekibi 4 Temmuz'da Slovenya'da hazırlıklarına devam edecek. Tecrübeli teknik adamın yeni sezon hazırlıkları ise büyük bir beğeni topluyor. Daha çok genç oyuncuların yer aldığı ilk çalışmalara Hamsik, Abdulkadir Ömür, Berat, Yusuf Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan gibi isimler de katıldı. Tecrübeli ve genç isimlerle ilk harmanlamasını Trabzon'da yapan Avcı, yurt dışı kampında ise takımda kalacak genç isimlere karar vermenin yanı sıra ihtiyaçları tespit edecek.