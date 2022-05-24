Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Eren Elmalı çalımı

21 ya\u015f\u0131ndaki sol beki kadrosuna katmak isteyen Fenerbah\u00e7e, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Kas\u0131mpa\u015fa y\u00f6netimiyle prensipte anla\u015fm\u0131\u015ft\u0131. ,7 Temmuz 2000 \u0130stanbul do\u011fumlu olan Eren Elmal\u0131, bu sezon g\u00f6sterdi\u011fi \u00e7\u0131k\u0131\u015fla futbol kamuoyunun dikkatini \u00e7ekti.\r\n\r\n ,Eren Elmal\u0131'n\u0131n menajerli\u011fini yapan Erkut S\u00f6\u011f\u00fct ayn\u0131 zamanda Mesut \u00d6zil'in de menajerli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Fenerbah\u00e7e bu transferde bir ad\u0131m \u00f6nce bulunuyor.\r\n\r\nEren Elmal\u0131 bu sezon Kas\u0131mpa\u015fa'da 35 ma\u00e7a \u00e7\u0131karken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.\r\n,Kas\u0131mpa\u015fa'n\u0131n bu sezon parlayan isimlerinden olan Evren Eren Elmal\u0131, Fenerbah\u00e7e ile Trabzonspor'u kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya getirdi.,Kul\u00fcb\u00fcyle 2025 y\u0131l\u0131na kadar s\u00f6zle\u015fmesi bulunan ve A Milli Tak\u0131m'a da se\u00e7ilmeye ba\u015flayan Eren i\u00e7in Fenerbah\u00e7e ile Kas\u0131mpa\u015fa aras\u0131nda bonservis pazarl\u0131klar\u0131 s\u00fcrerken fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,Sabah'\u0131n haberine g\u00f6re; Trabzonsporlu y\u00f6neticiler, \u015fampiyonluk kutlamalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kas\u0131mpa\u015fa'y\u0131 ziyaret etti ve Eren Elmal\u0131 i\u00e7in transfer g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,Trabzonspor Ba\u015fkan\u0131 Ahmet A\u011fao\u011flu, Kas\u0131mpa\u015fa'n\u0131n patronu Turgay Ciner'le \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde Eren Elmal\u0131 i\u00e7in bir araya gelecek.,Trabzonspor Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Abdullah Avc\u0131, bu sezon sol bekte ya\u015fanan sorunlar\u0131 gelecek sezon kal\u0131c\u0131 olarak \u00e7\u00f6zmek istiyor.\r\n\r\nAvc\u0131'n\u0131n Eren Elmal\u0131 i\u00e7in y\u00f6netime "En az 5 sene sol bek s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015famay\u0131z, 5 sene sonra da kul\u00fcbe para kazand\u0131r\u0131r" raporu verdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.