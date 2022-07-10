BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor haberleri... Trezeguet'den Nwakaeme sorularında cevap: "Artık iş yapma zamanı"

Trabzonspor haberleri... Trezeguet'den Nwakaeme sorularında cevap: "Artık iş yapma zamanı"

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren bordo-mavili takımda kampa katılan Trezeguet, antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nwakaeme'nin yerini doldurması beklenen Mısırlı forvet, "4 aylık Başakşehir tecrübesinde de daha önce oynadığım zamanlarda da kendisini yakından takip ediyordum. Çok iyi ve harika bir oyuncu. Gelecekte oynayacağı kulüpte ona da bol şans diliyorum. Umuyorum ben de onun kadar başarılı olabilirim ve takımıma yardımcı olabilirim" dedi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144