Trabzonspor haberleri... Trezeguet'den Nwakaeme sorularında cevap: "Artık iş yapma zamanı"

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren bordo-mavili takımda kampa katılan Trezeguet, antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nwakaeme'nin yerini doldurması beklenen Mısırlı forvet, "4 aylık Başakşehir tecrübesinde de daha önce oynadığım zamanlarda da kendisini yakından takip ediyordum. Çok iyi ve harika bir oyuncu. Gelecekte oynayacağı kulüpte ona da bol şans diliyorum. Umuyorum ben de onun kadar başarılı olabilirim ve takımıma yardımcı olabilirim" dedi.