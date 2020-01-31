Trabzonspor Manuel da Costa ile anlaştı

\r\n\r\nGuilherme transferini bitirmek \u00fczere olan ve Brezilyal\u0131 stoper Manoel Messias'\u0131 Trabzon'a getiren bordo mavililer Fasl\u0131 stoper Manuel da Costa ile anla\u015fmaya vard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,.,TRT Spor'da yer alan habere g\u00f6re bonservisi elinde olan Fasl\u0131 futbolcu, bug\u00fcn Trabzon'a gelecek ve resmi s\u00f6zle\u015fmeye imzay\u0131 atacak.,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun devre aras\u0131nda Ba\u015fak\u015fehir\u2019den 4 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Suudi Arabistan kul\u00fcb\u00fc Al \u0130ttihad\u2019a transfer olan Costa, devre aras\u0131nda bo\u015fa \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.,1.91\u2019lik stoper Sivasspor ve Ba\u015fak\u015fehir formalar\u0131yla S\u00fcper Lig kariyerinde toplam 72 ma\u00e7a \u00e7\u0131kt\u0131, 11 gol at\u0131p, 3 asist yapt\u0131.