Trabzonspor Türkiye'de bir ilki hayata geçiriyor... Abdullah Avcı açıkladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelerek sohbet etti. Avcı, geçen sezon arzuladıkları şampiyonluğa ulaştıklarını ancak yeni sezonda rekabetin daha fazla olacağını düşündüğünü belirtti. Oturmuş bir kadro ve sisteme sahip olduklarını dile getiren Avcı, "Rakiplerimiz büyük takımlar. Oyuncu alıyorlar. Güçleri var. Hazırlık maçları, Avrupa kupaları, lig bir başlasın, daha belirleyici olur. Geçen seneki gibi yarış yüksek bir puan farkıyla gitmeyecektir. Bu zaten her zaman olabilecek bir şey değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Zorlu bir lig yarışı olacak. Ancak bizim agresif, güzel oyunumuz devam edecek diye düşünüyorum." diye konuştu.