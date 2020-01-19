Trafikte dikkat! İşte markalara göre sürücülerin sinirlenme oranı

Yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerinin y\u00fczde 74\u2019\u00fc ayda en az bir kez sinirlendi\u011fini ifade etti.,Fransa\u2019daki ara\u015ft\u0131rma sonucunda s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin sinirlenmesinin nedenleri olarak trafik s\u0131k\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131, trafik kurallar\u0131na uyulmamas\u0131, s\u00fcr\u00fcc\u00fc acemilikleri, s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin h\u0131z s\u0131n\u0131rlar\u0131na uymamalar\u0131 ve yava\u015f araba kullananlar \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131.,\u0130\u015fte ara\u00e7 markas\u0131na g\u00f6re trafikte sinirlenme oran\u0131:,Audi: % 35,Kia: % 35,BMW: % 31,Mercedes-Benz: % 31,Chevrolet: % 27,Hyundai: % 27,Citroen: % 24,Alfa Romeo: % 24,Seat: % 23,Fiat: % 19,Volkswagen: % 19,Renault: % 19,Ford: % 18,Peugeot: % 18,Nissan: % 11,Toyota: % 11