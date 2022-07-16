KAVŞAKTA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye g\u00f6re, otomobili ile seyir halinde ilerleyen \u00dcnal Y., hen\u00fcz sebebi belli olmayan bir sebepten dolay\u0131 M.M., ile tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.,Fakat kar\u015f\u0131s\u0131ndakinin g\u00fcre\u015f\u00e7i oldu\u011funu fark etmeyen \u00dcnal Y., g\u00fcre\u015f\u00e7i M.M., taraf\u0131ndan bel k\u00fcnde hareketi ile yere \u00e7arp\u0131ld\u0131. ,Olay sonras\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan M.M.'nin adliyeye sevk edildi\u011fi \u00f6\u011frenilirken otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00dcnal Y.'nin hayati tehlikesinin bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor. ,Olay, De\u011firmendere Mahallesi Sanayi kav\u015fa\u011f\u0131nda meydana geldi. ,Vatanda\u015flar\u0131n araya girmesi de fayda etmedi. \u00dcnal Y., motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc M.M.'ye bir anda yumrukla sald\u0131rmaya ba\u015flad\u0131.