Transferde flaş iddia! Arda Turan resmen açıklanıyor...

Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, "Arda g\u00fcndemimizde de\u011fil" diyen Ba\u015fkan Mustafa Cengiz i\u00e7in "Ben olsam o c\u00fcmleyi kullanmazd\u0131m" yorumunu yapm\u0131\u015ft\u0131. S\u00fcre\u00e7 hem Arda hem de Terim lehine i\u015fledi.,Henry Onyekuru s\u0131tma olup hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131, yabanc\u0131 kontenjan\u0131 dolu oldu\u011fu i\u00e7in Sekidika'ya lisans \u00e7\u0131kart\u0131lmad\u0131. Ve Arda'ya Florya yolu a\u00e7\u0131ld\u0131.,Transferde fla\u015f iddia! Arda Turan resmen a\u00e7\u0131klan\u0131yor...,Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim'in yo\u011fun \u0131srarlar\u0131 sonucu y\u00f6netim Arda Turan konusunda tak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 olumsuz tutumdan geri ad\u0131m att\u0131 ve deneyimli oyuncunun sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcbe transferinde mutlu sona ula\u015f\u0131ld\u0131. \u0130ddialara g\u00f6re Galatasaray, eski y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131 bug\u00fcn veya yar\u0131n resmen a\u00e7\u0131klayacak!,Bireysel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam eden milli futbolcunun, resmen Galatasarayl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 bildiren KAP a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n bir iki g\u00fcn i\u00e7inde yap\u0131laca\u011f\u0131 iddia edildi! Cimbomun, ligde oynanacak Denizlispor ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesinde Arda'n\u0131n transferine noktay\u0131 koymas\u0131 bekleniyor.,32 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, Ba\u015fak\u015fehir'le yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131ktan sonra sezon sonuna kadar s\u00f6zle\u015fmesinin bulundu\u011fu Barcelona'dan bonservisini ald\u0131.,2011'de 12 milyon Euro kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya d\u00f6nmeye haz\u0131rlanan Arda'n\u0131n, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcpten para talep etmedi\u011fi iddia edildi. Tecr\u00fcbeli futbolcu, sembolik bir rakama par\u00e7al\u0131 formay\u0131 giymeyi kabul etti. (Sabah)