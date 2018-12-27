Transferde ilk bomba! Sivasspor'un yıldızı Robinho Başakşehir'de

Spor Toto S\u00fcper Lig ekiplerinden Medipol Ba\u015fak\u015fehir'in, Demir Grup Sivasspor'un y\u0131ld\u0131z\u0131 Robinho ile anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 duyuruldu.,Spor Toto S\u00fcper Lig'de \u015fampiyonlu\u011fun iddial\u0131 tak\u0131mlar\u0131ndan Medipol Ba\u015fak\u015fehir, Brezilyal\u0131 oyuncu Robinho'nun transferi i\u00e7in Demir Grup Sivasspor'la anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Medipol Ba\u015fak\u015fehir ba\u015fkan\u0131 G\u00f6ksel G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz Robson De Souza (Robinho)'n\u0131n transferi i\u00e7in Demir Grup Sivasspor Kul\u00fcb\u00fc ile anla\u015fmaya varm\u0131\u015ft\u0131r. Her iki kul\u00fcbe de hay\u0131rl\u0131 olsun." denildi.,Demir Grup Sivasspor'un 2018 Ocak'\u0131nda bedelsiz olarak kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 Robinho, k\u0131rm\u0131z\u0131 beyazl\u0131 formayla \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 30 resmi ma\u00e7ta 12 gol at\u0131p 5 de asist yapt\u0131.,25 Ocak 1984 do\u011fumlu olan Robinho, 34 ya\u015f\u0131nda. Brezilya'n\u0131n Sao Vicente kentinde d\u00fcnyaya gelen y\u0131ld\u0131z oyuncu, 1.72 boyunda olan Sambac\u0131, kanatlarda ve on numara mevkinde forma giyebiliyor.,\u0130lk profesyonel s\u00f6zle\u015fmesini 2002 y\u0131l\u0131nda Santos ile imzalayan Robinho, 2005 y\u0131l\u0131nda 24 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid formas\u0131 ile 124 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Robinho, 34 kez gol sevinci ya\u015fad\u0131.,Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z, 2008 y\u0131l\u0131nda ise yeni bir yap\u0131lanmaya ba\u015flayan Manchester City'nin en fla\u015f transferi oldu. 43 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Premier Lig'e transfer olan y\u0131ld\u0131z, 51 ma\u00e7 giydi\u011fi Manchester City formas\u0131 ile 16 gole imza att\u0131.,1.5 y\u0131l Manchester City formas\u0131 giydikten sonra Santos'a yeniden kiralanan oyuncu, 6 ay sonra 2010 yaz\u0131nda ise bu kez Milan'a 18 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda transfer oldu.\r\n\r\nMilan formas\u0131 ile \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 140 ma\u00e7ta 34 gol kaydeden Robinho, 2014 yaz\u0131nda bir kez daha Santos'a kiral\u0131k olarak gitti.,\u00dclkesinde ge\u00e7irdi\u011fi bir y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan ise Robinho, y\u00fcklen \u00c7in piyasas\u0131nda kendisine yer buldu ve Guangzhou Evergrande ile s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.\r\n\r\n\u00c7in maceras\u0131 da bir bu\u00e7uk sezon s\u00fcren y\u0131ld\u0131z, bir kez daha \u00fclkesine geri d\u00f6n\u00fc\u015f yapt\u0131. Ama bu kez adresi Atletico Mineiro oldu.\r\n\r\n2016 \u015eubat ay\u0131ndan beri Atletico Mineiro formas\u0131 giyen Robinho, bu kul\u00fcpte ge\u00e7irdi\u011fi iki sezonda 107 ma\u00e7a \u00e7\u0131kt\u0131 ve 38 gol kaydetti.,2017-2018 sezonunun devre aras\u0131nda Atletico Mineiro'dan bedelsiz olarak Sivasspor'a transfer olan Robinho, sezon sonuna kadar 14 kar\u015f\u0131la\u015fmada forma giydi. Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z, S\u00fcper Lig'deki ilk sezonunu 4 gol ve 3 asistle tamamlad\u0131.\r\n\r\n2018-2019 sezonunun ilk yar\u0131s\u0131nda adeta yeniden do\u011fan Robinho, Sivasspor'u s\u0131rtlad\u0131. Bu sezon 16 m\u00fccadelede k\u0131rm\u0131z\u0131 beyazl\u0131 formay\u0131 terleten 34 ya\u015f\u0131ndaki y\u0131ld\u0131z, 8 gol att\u0131 ve 2 asist yapt\u0131.