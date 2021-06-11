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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Tribünlerden renkli fotoğraflar geldi
EURO 2020’nin açılış karşılaşması İtalya ve Türkiye arasında yapıldı. Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen müsabakayı izlemeye gelen taraftarlar tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu.
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