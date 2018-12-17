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Türkiye Gazetesi

TSK'nın göz bebeği MPT-55 (İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

TSK'nın göz bebeği MPT-55 (İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) mühendislerince tasarlanan, 2017 yılında da seri üretimine başlanan MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi.

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