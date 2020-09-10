TÜBİTAK Başkanı yerli Covid-19 aşısı için tarih verdi

T\u00fcrkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara\u015ft\u0131rma Kurumu (T\u00dcB\u0130TAK) Ba\u015fkan\u0131 Hasan Mandal, yeni tip koronavir\u00fcse (Covid-19) a\u015f\u0131 geli\u015ftirme \u00e7abalar\u0131 konusunda \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \u0130\u015fte detaylar...,T\u00dcB\u0130TAK Ba\u015fkan\u0131 Mandal, Washington DC merkezli d\u00fc\u015f\u00fcnce kurulu\u015fu T\u00fcrk Miras Vakf\u0131n\u0131n (THO) internet \u00fczerinden d\u00fczenledi\u011fi panelde konu\u015ftu.,Covid-19 konusunda da ellerinde 10 ila\u00e7 8 de a\u015f\u0131 geli\u015ftirme projesi oldu\u011funu belirten Mandal, bu \u00e7al\u0131\u015fmalar i\u00e7in 49 kurulu\u015fla i\u015f birli\u011fi yapt\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti.,A\u015f\u0131 projelerinden ikisinin hayvan deneyleri a\u015famas\u0131n\u0131 ge\u00e7ti\u011fini, \u00fc\u00e7\u00fcn\u00fcn de bu a\u015famada oldu\u011funu kaydeden Mandal, "Amac\u0131m\u0131z 2021 Nisan'a kadar Covid-19'a kar\u015f\u0131 T\u00fcrk a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 piyasaya s\u00fcrmek. Bu bizim s\u00f6z\u00fcm\u00fcz ve bu do\u011frultuda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz." ifadelerini kulland\u0131.,Mandal, Covid-19 d\u00f6neminde \u00fcniversite ve \u015firketlerin a\u015f\u0131 ve ila\u00e7 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 i\u00e7in ekstra fon mekanizmalar\u0131 kurduklar\u0131n\u0131 belirterek, "Size ilgin\u00e7 gelebilir ama biz bu kurulu\u015flara k\u0131s\u0131tl\u0131 fon sa\u011flasak da ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z sonu\u00e7 \u00e7ok tatmin edici." g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131.,T\u00fcrkiye'nin a\u015f\u0131 geli\u015ftirilmesi konusunda da uluslararas\u0131 kurumlar ve ortaklar\u0131 ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Mandal, "T\u00fcrkiye sadece a\u015f\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 i\u00e7in de\u011fil, \u00fcretim i\u00e7in de \u00f6nemli bir merkez olabilir." diye konu\u015ftu. (AA)