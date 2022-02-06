TÜİK verileri açıkladı! İşte Türkiye’nin en genç ve yaşlı şehirleri

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’un nüfusu 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Genel olarak baktığımız zaman ise en çok nüfusu olan ilçeler şu şekilde sıralandı; Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.