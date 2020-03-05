Tüm çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatını yüzde 30 daha fazla alabilirsiniz

T\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fanlar dikkat! K\u0131dem tazminat\u0131n\u0131 y\u00fczde 30 daha fazla alabilirsiniz! \u0130\u015fte detaylar...,Konya'da medikal sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan N.G'nin avukat\u0131 \u00d6nder \u00d6zer, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, m\u00fcvekkilinin i\u015ften \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131 \u00fczerine, i\u015fe iade ve k\u0131dem tazminat\u0131 davas\u0131 a\u00e7t\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u0130\u015f davalar\u0131nda k\u0131dem tazminat\u0131 i\u00e7in baz \u00fccretin hesaplanmas\u0131 gerekti\u011fine dikkati \u00e7eken \u00d6zer, baz \u00fccrete b\u00fct\u00fcn giydirilmi\u015f alacaklar ile yakacak, yemek, k\u0131yafet, bireysel emeklilik yard\u0131m\u0131, s\u00fcreklilik arz eden prim ve mesai \u00f6demelerinin de dahil edilmesini talep ettiklerini anlatt\u0131.,Dava a\u00e7t\u0131klar\u0131 i\u015f mahkemesinden, k\u0131dem tazminat\u0131nda ek \u00fccretlerin dikkate al\u0131nmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde talepte bulunduklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen \u00d6zer, \u015funlar\u0131 kaydetti:,"Mahkeme, bilirki\u015fi raporu neticesinde istedi\u011fimiz \u015fekilde karar verdi. K\u0131dem tazminat\u0131nda baz \u00fccret hesaplanmas\u0131 karar\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131, bu \u015fekilde hesapland\u0131. Di\u011fer belirlenen alacaklar\u0131n hepsi eklendi\u011finde tavan \u00fccreti a\u015facak bir rakam \u00e7\u0131k\u0131yor. ,\u0130\u015f\u00e7inin alaca\u011f\u0131 k\u0131dem tazminat\u0131 y\u00fczde 30 daha da art\u0131yor. \u0130\u015fveren vekili mahkeme karar\u0131n\u0131 Ankara B\u00f6lge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'ne g\u00f6nderdi. Daire, yerel mahkemenin karar\u0131n\u0131 aynen onad\u0131. Bu art\u0131k b\u00fct\u00fcn dosyalar i\u00e7in emsal karar te\u015fkil edecektir.,\u0130stinaf mahkemesi, i\u015f\u00e7inin k\u0131dem tazminat\u0131 hesaplanmas\u0131nda baz al\u0131nacak \u00fccretin, di\u011fer yan \u00f6demelerin de eklenmesi suretiyle hesaplanmas\u0131 gerekti\u011fine karar verdi. Bu, i\u015f\u00e7i lehine bir karar.",M\u00fcvekkilinin, bu kararla birlikte bekledi\u011fi tazminattan 18 bin lira daha fazla para ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan \u00d6zer, "\u0130\u015f\u00e7i i\u00e7in y\u00fcksek bir rakam. Di\u011fer bu t\u00fcr dosyalarda bu karar emsal niteli\u011findedir., Bu konuda fazla emsal karar yoktu. S\u00f6z konusu karar, daha \u00e7ok dikkate al\u0131nacak g\u00fcncel bir karard\u0131r." diye konu\u015ftu. (AA)