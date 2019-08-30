Tüm çalışanlar dikkat! Maaşın geç yatması tazminat ödetir

\u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n \u00fccretleri yasalar\u0131n korumas\u0131 alt\u0131nda. \u0130\u015f Kanunu \u00fccret \u00f6denmesini bir sisteme ba\u011flayarak, kurallar\u0131n\u0131 da belirliyor.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re i\u015f\u00e7inin hak etti\u011fi maa\u015f, prim, ikramiye gibi t\u00fcm \u00f6demeler nakit olarak yap\u0131l\u0131yor. \u00dccretin \u00f6denme s\u00fcreleri de kanunla belirleniyor.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re \u00fccret en ge\u00e7 ayda bir \u00f6deniyor. S\u00f6zle\u015fmeler ile \u00f6deme s\u00fcresi 1 haftaya kadar indirilebiliyor. Fakat 1 ay\u0131 ge\u00e7emiyor..\r\n\r\n,Gelelim \u00fccretlerin ge\u00e7 \u00f6denmesinde \u00e7al\u0131\u015fana sa\u011flanan haklara. \u0130\u015fverenin o ay i\u00e7in nakit s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ekmesi ya da ba\u015fka sebeplerle paray\u0131 geciktirmesi genel olarak \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in kabul edilebilir oldu\u011fu i\u00e7in itiraz edilmiyor. Zaten i\u015f ahlak\u0131 da bunu gerektiriyor.\r\n\r\n,Ama i\u015fveren bunu al\u0131\u015fkanl\u0131k haline getirir ve k\u00f6t\u00fc niyetle yaparsa, bu kez hak aramak gerekiyor. \u00d6ncelikle \u00fccretin geciktirilmesi noktas\u0131nda kanunun belirledi\u011fi s\u0131n\u0131r 20 g\u00fcn.\r\n\r\n,Yani sizin i\u00e7in belirlenen \u00fccret, \u00f6deme g\u00fcn\u00fcnden 20 g\u00fcn sonras\u0131nda hala \u00f6denmemi\u015fse, haklar\u0131n\u0131z\u0131 kullanabiliyorsunuz. Bir de \u00fccretin gecikmesinde m\u00fccbir sebepler (yang\u0131n, do\u011fal afet, iflas) olmamas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,Bu noktada i\u015f\u00e7iler i\u00e7in iki yol ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Birincisi verilen i\u015fi yapmama, ikincisi ise hakl\u0131 fesih ile tazminat\u0131n\u0131 talep etme.\r\n\r\n,Maa\u015f\u0131 bilerek ve k\u00f6t\u00fc niyetle 20 g\u00fcnden fazla geciktirilen i\u015f\u00e7iler ister bireysel isterse toplu olarak i\u015f g\u00f6rme borcunu yerine getirmekten ka\u00e7\u0131nabiliyor.\r\n\r\n,Bu durum toplu oldu\u011funda grev olarak nitelenmiyor. Buradaki eylemin i\u015fe gitmeme de\u011fil, i\u015fi yapmama oldu\u011funa dikkat etmek gerekiyor.\r\n\r\n,B\u00f6yle bir durumda i\u015f\u00e7i i\u015ften \u00e7\u0131kart\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 gibi, yerine yeni biri de al\u0131nam\u0131yor. Bu \u015fekilde biriken maa\u015f alacaklar\u0131 i\u00e7in kanun 'mevduata uygulanan en y\u00fcksek faizin i\u015fletilece\u011fini' emrediyor.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fanlar bunu hakl\u0131 fesih sebebi g\u00f6stererek i\u015f akdini feshedip tazminat\u0131n\u0131 talep edebiliyor.\r\n\r\n,Burada sadece \u00fccretin \u00f6denmemesi de\u011fil, s\u00f6zle\u015fmedeki miktar\u0131n alt\u0131nda \u00f6denmesinde de tazminat hakk\u0131 do\u011fuyor.\r\n\r\n,Bu \u015fekilde tazminat\u0131n\u0131 alan i\u015f\u00e7i i\u00e7in i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 imkan\u0131 da var. Ama bunun i\u00e7in ihbarnamenin noterden g\u00f6nderilmesi gerekiyor.\r\n\r\n,Kanuna g\u00f6re 20 g\u00fcn bekledikten sonraki 6 g\u00fcn i\u00e7inde noterden dilek\u00e7enizi g\u00f6ndermelisiniz.\r\n\r\n,Kaynak: Sabah