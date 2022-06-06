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Türkiye Gazetesi

Tüm dünya bu karara kilitlendi! Benzin ve motorinde rüzgar tersine dönebilir (6 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Tüm dünya bu karara kilitlendi! Benzin ve motorinde rüzgar tersine dönebilir (6 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatında yaşanan yükseliş iç piyasada benzin ve motorine zam olarak yansımakta. Brent petrolün 120 doları aşmasıyla akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelmişti. Benzinin litresi 26,23 TL’yi aşarken motorinin litresi 25,89 TL’ye kadar yükseldi. Tüm dünyanın gözü ise Venezuela’dan gelecek olan habere kitlendi. Uzun süredir Venezuela'dan petrol ithalatını yasaklayan bazı ülkeler petrol fiyatlarındaki artışla tekrardan Venezuela’nın kapısını çaldı. Eğer olumlu bir sonuç alınırsa fiyatlarda düşüş bekleniyor.

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